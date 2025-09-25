    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Trumps Wende in Russlandpolitik

    Für Sie zusammengefasst
    • Trumps neue Russlandpolitik stärkt Selenskyj moralisch.
    • Motivation für ukrainische Verteidiger durch Trumps Worte.
    • Rauere Töne zwischen Washington und Moskau, Frieden ungewiss.

    LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Trumps Wende in Russlandpolitik:

    "Für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bedeuten die neuen Töne des US-Präsidenten kurzfristig eine moralische und diplomatische Stärkung. Für die Verteidiger an der Front ist Donald Trumps Einschätzung, sie könnten das besetzte Gebiet zurückgewinnen, eine Motivation. Doch was folgt daraus in der Praxis? Gibt er zugesagte, aber noch nicht gelieferte Waffen frei? Klar ist: Der Ton zwischen Washington und Moskau ist rauer geworden. Von Friedensverhandlungen spricht kaum noch jemand mehr. Bis es dazu kommt, werden noch viele Menschen ihr Leben verlieren."/yyzz/DP/stw





    dpa-AFX
