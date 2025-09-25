    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump empfängt türkischen Präsidenten Erdogan im Weißen Haus

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump empfängt Erdogan erstmals seit 2019 im Weißen Haus.
    • Gespräche über Handel, Militär und aktuelle Krisen.
    • Türkei kritisiert Israels Handeln im Gaza-Konflikt.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump empfängt seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan in Washington. Der Staatschef des Nato-Partners ist damit an diesem Donnerstag erstmals seit 2019 wieder Gast im Weißen Haus - sein letzter Besuch fand während Trumps erster Amtszeit statt.

    Erwartet wird, dass es bei dem Besuch um den bilateralen Handel und Geschäfte im Militärbereich gehen dürfte, darunter die mögliche Lieferung von US-Kampfjets. Ein Teil der Gespräche dürfte sich auch um aktuelle Krisen wie den Gaza-Krieg und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine drehen. Das Nato-Land Türkei unterhält gute Beziehungen zu Russland und zur Ukraine. In Bezug auf den Gaza-Krieg kritisiert Ankara das Handeln Israels immer wieder heftig./rin/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Trump empfängt türkischen Präsidenten Erdogan im Weißen Haus US-Präsident Donald Trump empfängt seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan in Washington. Der Staatschef des Nato-Partners ist damit an diesem Donnerstag erstmals seit 2019 wieder Gast im Weißen Haus - sein letzter Besuch fand während …