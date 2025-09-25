Bundestag stimmt über Richter für Verfassungsgericht ab

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag stimmt am Donnerstag über die Neubesetzung von drei Richterstellen beim Bundesverfassungsgericht ab. Da dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich ist, hofft die schwarz-rote Koalition auf Stimmen von Grünen und Linken.

Zur Wahl stehen die Juraprofessorin Ann-Kathrin Kaufhold und die Richterin beim Bundesverwaltungsgericht Sigrid Emmenegger, die beide von der SPD nominiert worden sind. Der dritte Kandidat ist Günter Spinner, derzeit Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht. Er war von Richtern des Bundesverfassungsgerichts vorgeschlagen und dann von der Union nominiert worden.