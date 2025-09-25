    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 25. September 2025

    • Kfz-Neuzulassungen in Europa am 24. September.
    • KWS Saat veröffentlicht Geschäftsbericht um 07:00 Uhr.
    • USA: Wichtige Wirtschaftskennzahlen um 14:30 Uhr.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 24. September.

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25
    07:00 DEU: KWS Saat, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024/2025 + Bilanzpressekonferenz 08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25
    10:00 EUR: Geldmenge M3 8/25
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25
    14:30 USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Großhandel, Lagerbestände
    14:30 USA: Handelsbilanz 8/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: «Wirtschaftswoche» Weltmarktführer «Innovation Day» 2025 Mit Experten aus Mittelstand, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, u.a. Rainer Brehm (Siemens Digital Industries), Joachim Hornegger (Präsident FAU Erlangen-Nürnberg), Siegfried Russwurm (BDI-Vizepräsident) °

