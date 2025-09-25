Chery mit starkem Börsendebüt in Hongkong: Aktie springt 11 Prozent

Ursprünglich war ein feierlicher Handelsstart an der Börse geplant, doch aufgrund der Folgen des Supertaifuns "Ragasa" musste die Zeremonie abgesagt werden. Der Handelsstart verlief dennoch reibungslos und die Anleger griffen kräftig zu.

Mit seinem IPO in Hongkong hat Chery Automobile, Chinas größter Autoexporteur, ein starkes Börsendebüt hingelegt. Die Aktien starteten mit einem Plus von rund elf Prozent bei 34,16 Hongkong-Dollar und notierten damit deutlich über dem Ausgabepreis von 30,75 Hongkong-Dollar. Durch den Börsengang sammelte der Konzern 9,1 Milliarden Hongkong-Dollar (rund 1,2 Milliarden US-Dollar) ein.

Der Autobauer setzt zunehmend auf internationale Expansion. In Vietnam, dem Nahen Osten und Europa treibt Chery seine Präsenz voran. Besonders im SUV-Segment positioniert sich das Unternehmen offensiv: Die Submarke Jetour bringt im November drei Modelle in Polen auf den Markt. Seit Juli werden in Großbritannien bereits Fahrzeuge unter der Hauptmarke Chery verkauft, zuvor starteten dort bereits die Marken Omoda und Jaecoo.

Analysten sehen im Konzern einen aufstrebenden Player. Während zuletzt der Konkurrent BYD im Fokus stand, attestiert der Branchenkenner Tu Le von Sino Auto Insights Chery wachsende Stärke. Chery produziere bereits in mehreren Ländern und sei damit vielen Wettbewerbern voraus.

Dennoch belasten internationale Handelskonflikte die Aussichten. In den USA und Kanada gelten bereits Strafzölle von 100 Prozent auf chinesische E-Autos und auch die EU droht mit Abgaben von bis zu 45,3 Prozent. Chery versucht, diesem Umstand zu begegnen, indem das Unternehmen Werke in Südostasien und im Nahen Osten aufbaut – ein Vorteil gegenüber Herstellern, die ausschließlich auf den Export setzen.

Im August setzte Chery 242.736 Fahrzeuge ab, davon 129.472 im Ausland. Das entspricht einem Zuwachs von 14,6 Prozent bzw. 32,3 Prozent im Jahresvergleich und ist ein klares Signal, dass die internationale Wachstumsstrategie greift.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



