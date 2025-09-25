    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Großhandelsplattform SUPER DELIVERY führt bis zum 7. Oktober 2025 eine Sonderaktion zur Präsentation der japanischen Matcha-Kultur durch

    Tokio (ots/PRNewswire) - RACCOON COMMERCE, Inc., Betreiber der Großhandels- und
    Beschaffungsplattform SUPER DELIVERY, führt bis zum 7. Oktober 2025 eine
    Sonderaktion für japanischen Matcha durch. Diese Aktion bietet Käufern in Japan
    und im Ausland einen Rabatt, um den weltweiten Matcha-Boom zu feiern und die
    authentische japanische Teekultur hervorzuheben.

    Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108836/202509125150/_prw_P
    I1fl_30G0nsjR.png

    Weltweit steigende Nachfrage nach Matcha

    Angetrieben durch den Inbound-Tourismus, einen schwächeren Yen und einen
    weltweiten Wellness-Trend hat Matcha im Ausland ein bemerkenswertes Wachstum
    erlebt. Bei SUPER DELIVERY sind die Bestellungen für japanisches Teegeschirr im
    Vergleich zum Vorjahr um das 2,2-fache gestiegen, wobei die Nachfrage aus den
    Vereinigten Staaten und Australien besonders hoch ist.

    In vielen westlichen Ländern wird Matcha-Pulver heute als "Matcha-Latte"
    getrunken. Die von sozialen Medien beeinflussten Verbraucher zwischen 20 und 40
    schätzen das Praktische und bevorzugen für Matcha-Getränke Katakuchi oder
    Schalen mit Ausgießern, die das Verquirlen und Gießen von Matcha in ein Glas
    erleichtern. Besonders beliebt sind traditionelle Designs mit Kirschblüten oder
    Wellen sowie bunte und "süße" Artikel.

    Aktionsübersicht

    - Name des Events: Matcha zu Hause - Japanische Eleganz

    - Zeitraum: Bis zum 7. Oktober 2025

    - Details: Eine kuratierte Seite mit Matcha-bezogenen Produkten und Utensilien
    mit zeitlich begrenzten Rabatten von bis zu 20 % Nachlass.

    Website

    Startseite: https://www.superdelivery.com/en/?utm_source=press&utm_medium=top&ut
    m_campaign=0923

    Matcha-Promo-Webseite: https://www.superdelivery.com/en/contents/event/matcha.js
    p?utm_source=press&utm_medium=matcha&utm_campaign=0923

    Informationen zu SUPER DELIVERY

    SUPER DELIVERY ist eine der größten Großhandelsplattformen Japans, die
    Einzelhändler auf der ganzen Welt mit über 850.000 Produkten von Modeartikeln
    bis hin zu Haushaltswaren verbindet.

    - Direkte Beschaffung von japanischen Lieferanten zu Großhandelspreisen

    - Keine Mitgliedsgebühren; kostenlose Registrierung

    - Keine Mindestbestellmengen - Kauf ab einer einzigen Einheit

    - Weltweiter Versand in 138 Länder und Regionen von Japan aus

    So verwenden Sie SUPER DELIVERY

    1. Kostenlose Registrierung - Kunden können einen einfachen
    Registrierungsprozess abschließen und sofort zu Großhandelspreisen einkaufen.

    2. Suchen und Kaufen - Sie können in einer Vielzahl von Kategorien stöbern und
    ganz einfach Bestellungen aufgeben.

    3. Effiziente Zustellung - Sie können die Zustellmethoden und -träger wählen,
    die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/groWhand
    elsplattform-super-delivery-fuhrt-bis-zum-7-oktober-2025-eine-sonderaktion-zur-p
    rasentation-der-japanischen-matcha-kultur-durch-302566616.html

    Pressekontakt:

    Hiroyuki Takahashi,
    Abteilung für Kundenmarketing,
    RACCOON COMMERCE,
    Inc.,
    Tel: +81-50-1750-0607,
    E-Mail: takahashi.hiroyuki@raccoon.ne.jp. Für Anfragen kontaktieren Sie uns
    bitte ausschließlich per E-Mail.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181052/6124795
    OTS: RACCOON COMMERCE, Inc.




