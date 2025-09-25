Großhandelsplattform SUPER DELIVERY führt bis zum 7. Oktober 2025 eine Sonderaktion zur Präsentation der japanischen Matcha-Kultur durch

Tokio (ots/PRNewswire) - RACCOON COMMERCE, Inc., Betreiber der Großhandels- und

Beschaffungsplattform SUPER DELIVERY, führt bis zum 7. Oktober 2025 eine

Sonderaktion für japanischen Matcha durch. Diese Aktion bietet Käufern in Japan

und im Ausland einen Rabatt, um den weltweiten Matcha-Boom zu feiern und die

authentische japanische Teekultur hervorzuheben.



Weltweit steigende Nachfrage nach Matcha



Angetrieben durch den Inbound-Tourismus, einen schwächeren Yen und einen

weltweiten Wellness-Trend hat Matcha im Ausland ein bemerkenswertes Wachstum

erlebt. Bei SUPER DELIVERY sind die Bestellungen für japanisches Teegeschirr im

Vergleich zum Vorjahr um das 2,2-fache gestiegen, wobei die Nachfrage aus den

Vereinigten Staaten und Australien besonders hoch ist.



In vielen westlichen Ländern wird Matcha-Pulver heute als "Matcha-Latte"

getrunken. Die von sozialen Medien beeinflussten Verbraucher zwischen 20 und 40

schätzen das Praktische und bevorzugen für Matcha-Getränke Katakuchi oder

Schalen mit Ausgießern, die das Verquirlen und Gießen von Matcha in ein Glas

erleichtern. Besonders beliebt sind traditionelle Designs mit Kirschblüten oder

Wellen sowie bunte und "süße" Artikel.



Aktionsübersicht



- Name des Events: Matcha zu Hause - Japanische Eleganz



- Zeitraum: Bis zum 7. Oktober 2025



- Details: Eine kuratierte Seite mit Matcha-bezogenen Produkten und Utensilien

mit zeitlich begrenzten Rabatten von bis zu 20 % Nachlass.



Website



Startseite: https://www.superdelivery.com/en/?utm_source=press&utm_medium=top&ut

m_campaign=0923



Matcha-Promo-Webseite: https://www.superdelivery.com/en/contents/event/matcha.js

p?utm_source=press&utm_medium=matcha&utm_campaign=0923



Informationen zu SUPER DELIVERY



SUPER DELIVERY ist eine der größten Großhandelsplattformen Japans, die

Einzelhändler auf der ganzen Welt mit über 850.000 Produkten von Modeartikeln

bis hin zu Haushaltswaren verbindet.



- Direkte Beschaffung von japanischen Lieferanten zu Großhandelspreisen



- Keine Mitgliedsgebühren; kostenlose Registrierung



- Keine Mindestbestellmengen - Kauf ab einer einzigen Einheit



- Weltweiter Versand in 138 Länder und Regionen von Japan aus



So verwenden Sie SUPER DELIVERY



1. Kostenlose Registrierung - Kunden können einen einfachen

Registrierungsprozess abschließen und sofort zu Großhandelspreisen einkaufen.



2. Suchen und Kaufen - Sie können in einer Vielzahl von Kategorien stöbern und

ganz einfach Bestellungen aufgeben.



3. Effiziente Zustellung - Sie können die Zustellmethoden und -träger wählen,

die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.



Pressekontakt:



Hiroyuki Takahashi,

Abteilung für Kundenmarketing,

RACCOON COMMERCE,

Inc.,

Tel: +81-50-1750-0607,

E-Mail: takahashi.hiroyuki@raccoon.ne.jp. Für Anfragen kontaktieren Sie uns

bitte ausschließlich per E-Mail.



