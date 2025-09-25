Großhandelsplattform SUPER DELIVERY führt bis zum 7. Oktober 2025 eine Sonderaktion zur Präsentation der japanischen Matcha-Kultur durch
Tokio (ots/PRNewswire) - RACCOON COMMERCE, Inc., Betreiber der Großhandels- und
Beschaffungsplattform SUPER DELIVERY, führt bis zum 7. Oktober 2025 eine
Sonderaktion für japanischen Matcha durch. Diese Aktion bietet Käufern in Japan
und im Ausland einen Rabatt, um den weltweiten Matcha-Boom zu feiern und die
authentische japanische Teekultur hervorzuheben.
Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108836/202509125150/_prw_P
I1fl_30G0nsjR.png
Weltweit steigende Nachfrage nach Matcha
Angetrieben durch den Inbound-Tourismus, einen schwächeren Yen und einen
weltweiten Wellness-Trend hat Matcha im Ausland ein bemerkenswertes Wachstum
erlebt. Bei SUPER DELIVERY sind die Bestellungen für japanisches Teegeschirr im
Vergleich zum Vorjahr um das 2,2-fache gestiegen, wobei die Nachfrage aus den
Vereinigten Staaten und Australien besonders hoch ist.
In vielen westlichen Ländern wird Matcha-Pulver heute als "Matcha-Latte"
getrunken. Die von sozialen Medien beeinflussten Verbraucher zwischen 20 und 40
schätzen das Praktische und bevorzugen für Matcha-Getränke Katakuchi oder
Schalen mit Ausgießern, die das Verquirlen und Gießen von Matcha in ein Glas
erleichtern. Besonders beliebt sind traditionelle Designs mit Kirschblüten oder
Wellen sowie bunte und "süße" Artikel.
Aktionsübersicht
- Name des Events: Matcha zu Hause - Japanische Eleganz
- Zeitraum: Bis zum 7. Oktober 2025
- Details: Eine kuratierte Seite mit Matcha-bezogenen Produkten und Utensilien
mit zeitlich begrenzten Rabatten von bis zu 20 % Nachlass.
Website
Startseite: https://www.superdelivery.com/en/?utm_source=press&utm_medium=top&ut
m_campaign=0923
Matcha-Promo-Webseite: https://www.superdelivery.com/en/contents/event/matcha.js
p?utm_source=press&utm_medium=matcha&utm_campaign=0923
Informationen zu SUPER DELIVERY
SUPER DELIVERY ist eine der größten Großhandelsplattformen Japans, die
Einzelhändler auf der ganzen Welt mit über 850.000 Produkten von Modeartikeln
bis hin zu Haushaltswaren verbindet.
- Direkte Beschaffung von japanischen Lieferanten zu Großhandelspreisen
- Keine Mitgliedsgebühren; kostenlose Registrierung
- Keine Mindestbestellmengen - Kauf ab einer einzigen Einheit
- Weltweiter Versand in 138 Länder und Regionen von Japan aus
So verwenden Sie SUPER DELIVERY
1. Kostenlose Registrierung - Kunden können einen einfachen
Registrierungsprozess abschließen und sofort zu Großhandelspreisen einkaufen.
2. Suchen und Kaufen - Sie können in einer Vielzahl von Kategorien stöbern und
ganz einfach Bestellungen aufgeben.
3. Effiziente Zustellung - Sie können die Zustellmethoden und -träger wählen,
die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/groWhand
elsplattform-super-delivery-fuhrt-bis-zum-7-oktober-2025-eine-sonderaktion-zur-p
rasentation-der-japanischen-matcha-kultur-durch-302566616.html
Pressekontakt:
Hiroyuki Takahashi,
Abteilung für Kundenmarketing,
RACCOON COMMERCE,
Inc.,
Tel: +81-50-1750-0607,
E-Mail: takahashi.hiroyuki@raccoon.ne.jp. Für Anfragen kontaktieren Sie uns
bitte ausschließlich per E-Mail.
http://presseportal.de/pm/181052/6124795
OTS: RACCOON COMMERCE, Inc.
