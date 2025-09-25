Zuschauerrekord bei Kimmels erster Show nach vorläufigem Aus
- Kimmels Rückkehr bricht Zuschauerrekorde mit 6,3 Mio.
- Zuschauerzahl fast viermal höher als gewöhnlich.
- Absetzung wegen umstrittener Kommentare zu Kirk.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rückkehr des US-Komikers Jimmy Kimmel auf die Bildschirme nach der vorübergehenden Absetzung seiner TV-Late-Night-Show hat vorläufigen Zahlen zufolge Rekorde gebrochen. Laut US-Medienberichten schalteten sich fast 6,3 Millionen Zuschauer am Dienstagabend (Ortszeit) dazu - so viele wie nie zuvor in den 22 Jahren seiner "Jimmy Kimmel Live!"-Show, wie etwa der "Hollywood Reporter" berichtete.
Diese Zuschauerzahl sei zudem fast viermal höher gewesen als gewöhnlich, berichtete die "New York Times". "Jimmy Kimmel Live!" war in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit abgesetzt worden. Hintergrund waren Kommentare des Moderators in seiner Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. US-Präsident Donald Trump hatte die vorläufige Absetzung der Show begrüßt - und die Rückkehr Kimmels kritisiert.
Die Walt Disney Company , zu der der Sender ABC und die "Jimmy Kimmel Live!"-Show zählen, hatte zuvor mitgeteilt, in den vergangenen Tagen habe es intensive Gespräche mit Kimmel gegeben. Das habe zur Entscheidung geführt, die Show wieder aufzunehmen./aae/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walt Disney Aktie
Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 113,4 auf NYSE (25. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um -1,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 173,77 Mrd..
Walt Disney zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8900 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00USD.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Walt Disney - 855686 - US2546871060
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Walt Disney. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Vom Märchen bis zur bitteren Realität: Die Achterbahn der Disney-Aktie
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/walt-disney-liefert-ab-aktie-geht-steil-20379657.html
Kaufempfehlungen:
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/walt-disney-kaufen-kaufen-kaufen-20379781.html