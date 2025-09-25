    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zuschauerrekord bei Kimmels erster Show nach vorläufigem Aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Kimmels Rückkehr bricht Zuschauerrekorde mit 6,3 Mio.
    • Zuschauerzahl fast viermal höher als gewöhnlich.
    • Absetzung wegen umstrittener Kommentare zu Kirk.
    Zuschauerrekord bei Kimmels erster Show nach vorläufigem Aus
    Foto: Richard Drew - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rückkehr des US-Komikers Jimmy Kimmel auf die Bildschirme nach der vorübergehenden Absetzung seiner TV-Late-Night-Show hat vorläufigen Zahlen zufolge Rekorde gebrochen. Laut US-Medienberichten schalteten sich fast 6,3 Millionen Zuschauer am Dienstagabend (Ortszeit) dazu - so viele wie nie zuvor in den 22 Jahren seiner "Jimmy Kimmel Live!"-Show, wie etwa der "Hollywood Reporter" berichtete.

    Diese Zuschauerzahl sei zudem fast viermal höher gewesen als gewöhnlich, berichtete die "New York Times". "Jimmy Kimmel Live!" war in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit abgesetzt worden. Hintergrund waren Kommentare des Moderators in seiner Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. US-Präsident Donald Trump hatte die vorläufige Absetzung der Show begrüßt - und die Rückkehr Kimmels kritisiert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Walt Disney Co!
    Long
    101,42€
    Basispreis
    1,08
    Ask
    × 9,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    125,82€
    Basispreis
    1,09
    Ask
    × 8,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Walt Disney Company , zu der der Sender ABC und die "Jimmy Kimmel Live!"-Show zählen, hatte zuvor mitgeteilt, in den vergangenen Tagen habe es intensive Gespräche mit Kimmel gegeben. Das habe zur Entscheidung geführt, die Show wieder aufzunehmen./aae/DP/zb

    Walt Disney

    +1,05 %
    -1,69 %
    -4,33 %
    -3,98 %
    +21,13 %
    +14,00 %
    -7,02 %
    +12,21 %
    +219,08 %
    ISIN:US2546871060WKN:855686

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walt Disney Aktie

    Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 113,4 auf NYSE (25. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um -1,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 173,77 Mrd..

    Walt Disney zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8900 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00USD.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Walt Disney - 855686 - US2546871060

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Walt Disney. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zuschauerrekord bei Kimmels erster Show nach vorläufigem Aus Die Rückkehr des US-Komikers Jimmy Kimmel auf die Bildschirme nach der vorübergehenden Absetzung seiner TV-Late-Night-Show hat vorläufigen Zahlen zufolge Rekorde gebrochen. Laut US-Medienberichten schalteten sich fast 6,3 Millionen Zuschauer am …