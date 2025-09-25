    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContemporary Amperex Technology Limited (H) AktievorwärtsNachrichten zu Contemporary Amperex Technology Limited (H)

    Batterie-Revolution an Börse

    CATL fegt Moutai aus den Top 3 der wertvollsten Aktienunternehmen Chinas!

    CATL überholt Chinas Kultmarke Moutai: Der Batterie-Riese steigt dank Boom im Energiespeicher-Geschäft zum drittwertvollsten Aktienunternehmen des Reichs der Mitte auf – und könnte bald noch höher klettern.

    • CATL überholt Moutai und wird drittwertvollstes Unternehmen.
    • Boom im Energiespeicher-Geschäft treibt Aktienkurs.
    • Hohe Nachfrage sichert CATLs Marktführerschaft langfristig.
    Batterie-Revolution an Börse - CATL fegt Moutai aus den Top 3 der wertvollsten Aktienunternehmen Chinas!
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Der weltgrößte Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) hat den traditionsreichen Spirituosenproduzenten Kweichow Moutai im Börsenranking überholt und ist nun das drittwertvollste Aktienunternehmen Chinas. Auslöser hierfür ist der Boom im Batteriegeschäft, der Anleger in Scharen in die Aktie treibt.

    Am Donnerstag sprang der Kurs des in Shenzhen gelisteten Unternehmens zeitweise um 6 Prozent auf ein Rekordhoch. Damit stieg die Marktkapitalisierung auf 1,83 Billionen Yuan (rund 257 Milliarden US-Dollar) und übertraf damit die 1,8 Billionen Yuan des berühmten Maotai-Herstellers. CATL rückt damit hinter die Internet-Schwergewichte Tencent und Alibaba auf Platz drei der wertvollsten Unternehmen im Reich der Mitte.

    Analysten verweisen auf den Rückenwind durch die weltweit steigende Nachfrage nach Energiespeichern. "Die Perspektiven für Batterien sind hervorragend. Viele Anleger schichten von Elektroauto-Titeln in Batterieaktien um und profitieren so von CATLs Marktführerschaft", erklärte Kelvin Lau von Daiwa Capital Markets gegenüber Bloomberg.

    Allein im September legte die Aktie um rund 30 Prozent zu. Treiber ist insbesondere das Geschäft mit Energiespeicher-Systemen (ESS), das sich rasant entwickelt. Investoren setzen darauf, dass CATL seine dominierende Stellung in diesem Wachstumsmarkt in hohe Gewinne ummünzen kann.

    Diese Entwicklung verdeutlicht den Wandel an Chinas Kapitalmarkt: Während Kweichow Moutai jahrelang als unangefochtene Börsen-Ikone galt, rücken nun Hightech-Titel ins Zentrum des Anlegerinteresses. Batterien gelten als Schlüsseltechnologie für die Energiewende und CATL als deren globaler Champion.

    Mit dem Aufstieg auf Platz drei könnte der nächste Schritt nicht mehr weit sein: Sollte die Rallye anhalten, wäre auch der Sprung an die Spitze der chinesischen Börsen-Schwergewichte denkbar. 

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
