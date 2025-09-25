KWS glänzt 2024/2025: Weichen für profitables Wachstum gestellt
KWS SAAT SE & Co. KGaA präsentiert sich im Geschäftsjahr 2024/2025 mit solider finanzieller Performance und strategischen Wachstumsplänen für die Zukunft.
Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa
- KWS SAAT SE & Co. KGaA verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Umsatz von 1,68 Mrd. €, was einem organischen Wachstum von 1% entspricht.
- Die EBITDA-Marge betrug 20,9%, trotz hoher Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E-Quote: 20,8%).
- Der freie Cashflow stieg signifikant auf 123,2 Mio. € und die Nettoverschuldung sank auf 61,6 Mio. €, was 0,2x EBITDA entspricht.
- KWS plant eine Erhöhung der Dividende auf 1,25 € je Aktie und eine Ausschüttungsquote von 25-30% des bereinigten Ergebnisses nach Steuern.
- Für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird ein organisches Umsatzwachstum von ca. 3% und eine EBITDA-Marge zwischen 19 und 21% prognostiziert.
- KWS setzt strategische Prioritäten für profitables Wachstum und plant ein organisches Wachstum von 3-5% p.a. bis 2028.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei KWS SAAT ist am 25.09.2025.
