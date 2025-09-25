    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT
    KWS glänzt 2024/2025: Weichen für profitables Wachstum gestellt

    KWS SAAT SE & Co. KGaA präsentiert sich im Geschäftsjahr 2024/2025 mit solider finanzieller Performance und strategischen Wachstumsplänen für die Zukunft.

    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa
    • KWS SAAT SE & Co. KGaA verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Umsatz von 1,68 Mrd. €, was einem organischen Wachstum von 1% entspricht.
    • Die EBITDA-Marge betrug 20,9%, trotz hoher Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E-Quote: 20,8%).
    • Der freie Cashflow stieg signifikant auf 123,2 Mio. € und die Nettoverschuldung sank auf 61,6 Mio. €, was 0,2x EBITDA entspricht.
    • KWS plant eine Erhöhung der Dividende auf 1,25 € je Aktie und eine Ausschüttungsquote von 25-30% des bereinigten Ergebnisses nach Steuern.
    • Für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird ein organisches Umsatzwachstum von ca. 3% und eine EBITDA-Marge zwischen 19 und 21% prognostiziert.
    • KWS setzt strategische Prioritäten für profitables Wachstum und plant ein organisches Wachstum von 3-5% p.a. bis 2028.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei KWS SAAT ist am 25.09.2025.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.027,33PKT (+0,16 %).


    KWS SAAT

    +0,55 %
    -1,32 %
    -3,58 %
    +11,04 %
    -1,48 %
    +7,74 %
    -12,50 %
    +9,10 %
    +1.220,75 %
    ISIN:DE0007074007WKN:707400





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
