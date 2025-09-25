MPC Capital: Erfolgreicher Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2025!
MPC Capital überrascht mit beeindruckenden Zahlen im ersten Halbjahr 2025 und setzt seinen profitablen Wachstumskurs fort.
Foto: adobe.stock.com
- MPC Capital bestätigt profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2025 mit einem Umsatz von EUR 21,6 Mio., was dem Vorjahresniveau entspricht.
- Die Assets under Management (AuM) stiegen um 10 % auf EUR 5,3 Mrd., während das Ergebnis je Aktie von EUR 0,28 auf EUR 0,32 stieg.
- Das Halbjahres-EBT lag mit EUR 12,8 Mio. unter dem Vorjahreswert von EUR 16,5 Mio. aufgrund hoher Exit-Erlöse im Vorjahr.
- MPC Capital hat im ersten Halbjahr 2025 Neubauprojekte in der Schifffahrt mit einem Investitionsvolumen von rund USD 800 Mio. initiiert.
- Die Eigenkapitalquote stieg auf 84,1 %, und der Cash-Bestand reduzierte sich auf EUR 23,2 Mio. nach Dividendenauszahlung.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen EUR 43,0 Mio. und EUR 47,0 Mio. und einem EBT zwischen EUR 25,0 Mio. und EUR 30,0 Mio.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei MPC Muenchmeyer Petersen Capital ist am 25.09.2025.
