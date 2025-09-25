TX Group: Jetzt vom exklusiven Aktienrückkaufprogramm profitieren!
Die TX Group startet ein strategisches Aktienrückkaufprogramm, um Kapital effizient zu nutzen und Aktionäre zu belohnen, mit der Zürcher Kantonalbank als Partner.
- TX Group startet am 26. September 2025 ein Aktienrückkaufprogramm, das am 26. August 2025 angekündigt wurde.
- Das Programm sieht den Rückkauf von bis zu 6.25% des ausstehenden Aktienkapitals vor, was maximal 662’500 Namenaktien entspricht.
- Ziel des Rückkaufs ist eine effiziente Kapitalverwendung und Mittelrückführung an die Aktionäre.
- Die zurückgekauften Aktien sollen durch Kapitalherabsetzung vernichtet werden, und die Zürcher Kantonalbank wurde mit der Transaktion beauftragt.
- Weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm sind auf der Webseite der TX Group verfügbar.
- Die TX Group ist ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, das seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert ist und unter anderem Anteile an SMG Swiss Marketplace Group und JobCloud hält.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei TX Group ist am 04.03.2026.
Der Kurs von TX Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 206,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,12 % im
Minus.
-0,12 %
-5,92 %
-13,51 %
-7,19 %
+43,80 %
+68,71 %
+249,41 %
+21,47 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
