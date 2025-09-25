JEFFERIES stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 63 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar im Schnitt um 2 Prozent. Mangels Ergebniserholung sei die Dividende für 2025 gefährdet, trotz grundsätzlich stabiler Finanzen./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:25 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 65,38EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

