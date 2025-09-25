    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 63 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar im Schnitt um 2 Prozent. Mangels Ergebniserholung sei die Dividende für 2025 gefährdet, trotz grundsätzlich stabiler Finanzen./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:25 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 19:01 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 65,38EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chris Counihan
    Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 61
    Kursziel alt: 63
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,00, was einem Rückgang von -6,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 63 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis in seinem am Donnerstag vorliegenden …