DAX-FLASH
Leicht im Plus erwartet
- Dax startet leicht höher, 0,1% auf 23.690 Punkte.
- US-Börsen zeigen Vorsicht vor PCE-Inflationsdaten.
- Rüstungswerte und Autowerte im Fokus der Anleger.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte am Donnerstag auf seiner Richtungssuche mit leichten Gewinnen weitermachen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 23.690 Punkte. Wie schon am Vortag würde er sich damit seiner 21-Tage-Linie nähern. Diese kurzfristig relevante Indikatorlinie verläuft derzeit bei 23.695 Punkten.
Ein solider Start fußt am Donnerstag nicht auf den US-Vorgaben, denn die New Yorker Börsen hatten sich am Vorabend nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer orientiert. Nach der Rekordrally seien Anleger dort dazu übergegangen, durchzuatmen, schrieb am Morgen die Commerzbank. Sie zeigten sich vorsichtig vor der Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten an diesem Freitag, die als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten.
Hierzulande könnten Rüstungswerte weiter im Fokus stehen mit der Rheinmetall-Aktie dicht am Rekordniveau. Für Autowerte gilt es, die Erholungsbewegung zu bestätigen, die am Donnerstagnachmittag wegen rückwirkend reduzierter US-Einfuhrzölle begonnen hatte./tih/jha/
Einfach traurig, den ganzen Tag nichts zu tun, an der Kiste kleben und zu jedem Thema etwas sagen, hauptsache quaseln können.
lalala , schön Tag allen :)
Schöner Move und jeder, der innerhalb dieses Runs mal 20 oder 30 Punkte in der laufenden Bewegung vorhergesagt hat, durfte sich an seinem kleinen Stück "Ruhm" erfreuen.... die Schnapszahlentrader wurden mit der durchlaufenen 444, 555 und 666 (wenn auch ohne jegliche Relevanz) ebenso 3x bedient, wieder jeder, der auf die vollen Hunderter setzte.
Große Klasse.... Mitteilungsbedürfnis gepaart mit der Suche nach Aufmerksamkeit, bestenfalls Anerkennung.... Glückwunsch!
Und ganz abgesehen von dem ganzen Trash -> Danke an watertaxi, Magnus und auch slabyedi für die gezeigten Charts, Informationen und Anregungen.
Gruß CB. 😎