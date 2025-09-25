    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Leicht im Plus erwartet

    • Dax startet leicht höher, 0,1% auf 23.690 Punkte.
    • US-Börsen zeigen Vorsicht vor PCE-Inflationsdaten.
    • Rüstungswerte und Autowerte im Fokus der Anleger.
    DAX-FLASH - Leicht im Plus erwartet
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte am Donnerstag auf seiner Richtungssuche mit leichten Gewinnen weitermachen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 23.690 Punkte. Wie schon am Vortag würde er sich damit seiner 21-Tage-Linie nähern. Diese kurzfristig relevante Indikatorlinie verläuft derzeit bei 23.695 Punkten.

    Ein solider Start fußt am Donnerstag nicht auf den US-Vorgaben, denn die New Yorker Börsen hatten sich am Vorabend nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer orientiert. Nach der Rekordrally seien Anleger dort dazu übergegangen, durchzuatmen, schrieb am Morgen die Commerzbank. Sie zeigten sich vorsichtig vor der Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten an diesem Freitag, die als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten.

    Hierzulande könnten Rüstungswerte weiter im Fokus stehen mit der Rheinmetall-Aktie dicht am Rekordniveau. Für Autowerte gilt es, die Erholungsbewegung zu bestätigen, die am Donnerstagnachmittag wegen rückwirkend reduzierter US-Einfuhrzölle begonnen hatte./tih/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

