Intel hofft auf Apple-Investition im Kampf gegen Nvidia und AMD

Der angeschlagene US-Chiphersteller Intel hat sich laut einem Bericht von Bloomberg an Apple gewandt, um eine mögliche Investition des Konzerns zu sichern. Die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium und könnten ohne Ergebnis enden, doch die Aussicht auf eine Annäherung zweier ehemaliger Partner sorgte für Bewegung am Markt. Die Intel Aktie schloss bei 31,22 US-Dollar und damit 6,41 Prozent im Plus.

Dem Bericht zufolge soll neben einer möglichen Kapitalbeteiligung auch eine engere strategische Zusammenarbeit zwischen den beiden Technologiekonzernen diskutiert werden.

Eine Beteiligung Apples würde als starkes Vertrauensvotum für Intel gelten. Der Konzern, der ab 2006 jahrelang die Chips in Apples Macs lieferte, wurde ab 2020 durch Apple-eigene Prozessoren ersetzt. Für Apple könnte ein erneutes Engagement bei Intel vor allem ein strategischer Schritt sein, um seine Abhängigkeit vom taiwanischen Chipfertiger TSMC zu verringern. Angesichts geopolitischer Spannungen in der Region wäre dies ein entscheidender Faktor.

Eine Investition in den USA könnte auch für Apple politisch vorteilhaft sein. Der Konzern hat sich verpflichtet, in den kommenden vier Jahren rund 600 Milliarden US-Dollar in inländische Initiativen zu investieren.

Intel sammelt Milliarden – Nvidia, SoftBank und US-Regierung bereits an Bord

Die potenziellen Gespräche mit Apple kommen nur wenige Tage, nachdem Nvidia überraschend eine Investition von fünf Milliarden US-Dollar in Intel angekündigt hat. Damit erwarb der KI-Gigant rund vier Prozent der Unternehmensanteile. Im Rahmen der Vereinbarung wollen die beiden Unternehmen Chips für PCs und Rechenzentren entwickeln – Intels Auftragsfertigung („Foundry“) bleibt jedoch außen vor.

Die Nvidia-Investition reiht sich in eine Serie von Kapitalzuflüssen ein: Bereits zuvor hatte die US-Regierung über einen Sonderdeal einen Anteil von 10 Prozent an Intel übernommen und damit rund 10 Milliarden US-Dollar an Fördermitteln für Fabrikprojekte in den USA gesichert. Zusätzlich flossen 2 Milliarden US-Dollar von der japanischen SoftBank Group.

Die Finanzspritzen haben die Stimmung am Markt merklich verbessert. Seit Mitte August ist die Intel-Aktie um mehr als 40 Prozent gestiegen.

Unter CEO Lip-Bu Tan kämpft Intel darum, im KI-Boom wieder Boden gutzumachen. Jahrzehntelang galt das Unternehmen als Synonym für die US-Halbleiterindustrie, doch zuletzt verlor es zunehmend Marktanteile an Nvidia und AMD.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



