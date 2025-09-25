Rheinmetall übernimmt Bremer Werft: Chancen und Ängste für 2.100 Jobs!

Die Bremer Landesregierung hat klare Erwartungen an die Übernahme. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt fordert, dass der Hauptsitz der Werft in Bremen erhalten bleibt und die dortigen Kompetenzen ausgebaut werden. Bremen sieht sich als wichtigen Standort für den Schiffbau und möchte, dass die hochqualifizierten Arbeitsplätze gesichert und weiterentwickelt werden, ohne dass es zu Standortschließungen oder Personalabbau kommt.

Rheinmetall, der Düsseldorfer Rüstungsriese, steht vor der Übernahme der Bremer Werft Naval Vessels Lürssen (NVL), die 2.100 Mitarbeiter beschäftigt. Der Konzern hat den Beschäftigten Jobsicherheit zugesichert, doch die endgültige Zustimmung der Kartellbehörden steht noch aus. Rheinmetall plant, die Werft bis Anfang 2026 zu übernehmen, um seine Marinegeschäfte erheblich auszubauen. Der Deal, der sich auf rund eine Milliarde Euro belaufen soll, weckt sowohl Hoffnungen als auch Ängste unter den Mitarbeitern. Daniel Friedrich von der IG Metall betont, dass die zentrale Frage für die Beschäftigten die Zukunft ihrer Arbeitsplätze sei.

Parallel zur Übernahme plant Rheinmetall, seine Aktien zu bewerten. Die DZ Bank hat das „Buy“-Rating für die Rheinmetall-Aktien beibehalten und sieht einen fairen Wert von 2.240 Euro. Aktuell pendelt der Kurs um 1.950 Euro, was ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 208 impliziert. Analysten sind optimistisch, dass das Unternehmen aufgrund der steigenden Nachfrage nach Rüstungsprodukten in Europa stark wachsen wird. Ein angenommenes Wachstum von 20 bis 30 Prozent pro Jahr könnte den Aktienkurs weiter ansteigen lassen.

Die Diskussion um die Aktie wird von der Unsicherheit über die Übernahme und die allgemeine Marktentwicklung begleitet. Experten warnen, dass die Aktie in einer kritischen Widerstandszone bei 1.950 Euro festhängt. Sollte der Kurs nicht bald über diese Marke steigen, könnte die 2.000-Euro-Marke vorerst unerreichbar bleiben.

Insgesamt zeigt sich, dass die Übernahme von NVL für Rheinmetall sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Die Sicherung der Arbeitsplätze und die Entwicklung des Standorts Bremen sind entscheidend für die Akzeptanz der Übernahme, während die Marktanalysen auf ein starkes Wachstum des Unternehmens hindeuten.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 1.979EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.