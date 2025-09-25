Neue Klage gegen Deutsche Bank: CEO Sewing im Visier der Justiz!
Die Deutsche Bank sieht sich im Rahmen des sogenannten "Santorini-Affäre" mit neuen rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Fünf ehemalige Mitarbeiter, die bereits in einem früheren Verfahren verurteilt wurden, haben Klage in London eingereicht und fordern Schadensersatz in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro. Diese Klage richtet sich auch gegen den CEO Christian Sewing persönlich. Der Hintergrund der Klage ist ein über zehn Jahre alter Fall, in dem Banker der Deutschen Bank wegen Beihilfe zur Bilanzfälschung und Marktmanipulation im Zusammenhang mit der italienischen Bank Monte dei Paschi verurteilt wurden. Obwohl die Verurteilungen 2022 aufgehoben wurden, werfen die Kläger der Bank und Sewing vor, sie durch eine fehlerhafte interne Prüfung zu Unrecht belastet und ihre Karrieren ruiniert zu haben.
Die Deutsche Bank hat bereits angekündigt, sich gegen die Klagen zu wehren und hält diese für unbegründet. In einer Stellungnahme betont die Bank, dass die interne Untersuchung ordnungsgemäß und unabhängig durchgeführt wurde und die beteiligten Führungskräfte ihren Verantwortlichkeiten nachgekommen sind. Die Bank sieht sich in der Position, dass sie ihre eigenen Fehler nicht auf die Mitarbeiter abwälzen sollte, was in der Vergangenheit kritisiert wurde.
Parallel zu diesen rechtlichen Auseinandersetzungen hat die DZ Bank den fairen Wert der Aktien der Deutschen Bank von 32 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler sieht die Aufnahme der Deutschen Bank in den Eurostoxx 50 als logische Konsequenz aus der deutlichen Ergebnisverbesserung der letzten Jahre. Dies könnte der Bank helfen, sich in einem herausfordernden rechtlichen Umfeld zu behaupten.
Die Klage in London wird voraussichtlich vor dem High Court verhandelt, und ein Vergleichsversuch im September 2025 scheiterte bereits. Die Entwicklungen in diesem Fall könnten weitreichende Folgen für die Deutsche Bank und ihren CEO Sewing haben, insbesondere im Hinblick auf das Vertrauen der Investoren und die zukünftige Geschäftsentwicklung. Die Bank steht vor der Herausforderung, ihre rechtlichen Probleme zu bewältigen und gleichzeitig das Vertrauen der Anleger zu stärken, während sie sich in einem sich wandelnden Marktumfeld behaupten muss.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 30,66EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.