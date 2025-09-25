Neue Klage gegen Deutsche Bank: CEO Sewing im Visier der Justiz!

Die Deutsche Bank sieht sich im Rahmen des sogenannten "Santorini-Affäre" mit neuen rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Fünf ehemalige Mitarbeiter, die bereits in einem früheren Verfahren verurteilt wurden, haben Klage in London eingereicht und fordern Schadensersatz in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro. Diese Klage richtet sich auch gegen den CEO Christian Sewing persönlich. Der Hintergrund der Klage ist ein über zehn Jahre alter Fall, in dem Banker der Deutschen Bank wegen Beihilfe zur Bilanzfälschung und Marktmanipulation im Zusammenhang mit der italienischen Bank Monte dei Paschi verurteilt wurden. Obwohl die Verurteilungen 2022 aufgehoben wurden, werfen die Kläger der Bank und Sewing vor, sie durch eine fehlerhafte interne Prüfung zu Unrecht belastet und ihre Karrieren ruiniert zu haben.

Die Deutsche Bank hat bereits angekündigt, sich gegen die Klagen zu wehren und hält diese für unbegründet. In einer Stellungnahme betont die Bank, dass die interne Untersuchung ordnungsgemäß und unabhängig durchgeführt wurde und die beteiligten Führungskräfte ihren Verantwortlichkeiten nachgekommen sind. Die Bank sieht sich in der Position, dass sie ihre eigenen Fehler nicht auf die Mitarbeiter abwälzen sollte, was in der Vergangenheit kritisiert wurde.