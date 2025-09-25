JPMORGAN stuft NEMETSCHEK AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Underweight" belassen. Die Anlegerstimmung habe sich für den Bausoftwarespezialisten zuletzt eingetrübt, schrieb Lara Simpson am Mittwochabend im Nachgang von Investorengesprächen zur Branche. Hintergrund seien unter anderem Sorgen vor dem Einfluss von KI auf einige Programme. Zudem fürchteten einige, dass die zuletzt stärker gefragten Mehrjahresverträge den Barmittelzufluss bremsen und für das kommende Jahr bereits hohe Vergleichshürden setzen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 109,0EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Lara Simpson
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Lara Simpson
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
