ASML-Aktie: Morgan Stanley hebt Kursziel auf 950 Euro – KI-Boom im Fokus!

Ein zentraler Aspekt der Analyse ist die Expansion von Foundries für KI-Chips sowie der Ausbau der Halbleiterproduktion in China. Simpson hebt hervor, dass eine bevorstehende Erholung bei Speicherchips ab der zweiten Jahreshälfte 2026 bis 2027 zusätzliche Impulse für ASMLs Ergebnisse liefern könnte. Zudem betont er, dass die Börse die Kostensenkungsmaßnahmen von ASML und den damit verbundenen Strukturwandel bei den Bruttomargen noch nicht ausreichend eingepreist hat. Dies könnte zu einer Rückkehr positiver Impulse führen.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ihre Einschätzung für den niederländischen Chipzulieferer ASML angehoben und sieht im aktuellen Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) sowie in der Ausweitung der Halbleiterkapazitäten bedeutende Wachstumschancen für das Unternehmen. Analyst Lee Simpson hat die ASML-Aktie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 600 auf 950 Euro angehoben. Diese Entscheidung basiert auf der Erwartung, dass sich die Ertragsdebatte von den Jahren 2025-2026 zunehmend in Richtung 2026-2027 verschieben wird, wo mehrere Wachstumstreiber sichtbar werden.

Die Analystenstimmung ist insgesamt positiv, da Morgan Stanley sich der Mehrheit der Analysten anschließt, die ASML ebenfalls ein Kauf- oder Strong-Buy-Rating geben. Aktuell vergeben zehn Analysten diese Empfehlungen. Die ASML-Aktie notierte zuletzt 2,23 Prozent höher bei 811 Euro und hat seit Jahresbeginn bereits rund 33 Prozent zugelegt.

Zusätzlich hebt Simpson mehrere bedeutende Aufträge und Investitionen hervor, die frische Dynamik in den Markt bringen könnten. So hat Samsung einen Großauftrag von Tesla erhalten, während Nvidia 5 Milliarden US-Dollar in eine Kooperation mit Intel investiert. Auch die japanische Foundry Rapidus äußert sich optimistisch zu ihren Produktionszielen. Diese Entwicklungen deuten auf eine breitere und wettbewerbsfähigere Basis für führende Logik-Chips hin, was ASML zugutekommen dürfte.

Insgesamt zeigt die Analyse von Morgan Stanley, dass ASML in einem sich verändernden Marktumfeld gut positioniert ist, um von den Trends in der Künstlichen Intelligenz und der Halbleiterproduktion zu profitieren.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 805EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.