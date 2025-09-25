Brookfield und Figure AI: Revolution im Robotermarkt mit KI-Partnerschaft!

Figure AI plant, gemeinsam mit Brookfield das größte reale Pretraining-Datenset für humanoide Roboter zu entwickeln. Diese Roboter sollen in verschiedenen Branchen, darunter Immobilien, Infrastruktur und erneuerbare Energien, eingesetzt werden. Analysten von Morgan Stanley und RBC Capital Markets haben ihre positive Einschätzung für Brookfield nach der Bekanntgabe der Partnerschaft bekräftigt. Sie glauben, dass humanoide Roboter die Betriebsmargen der Portfolio-Unternehmen steigern und somit höhere Ausschüttungen an Investoren ermöglichen könnten. Morgan Stanley prognostiziert einen Kursanstieg der Brookfield-Aktie auf 76 US-Dollar, während RBC sogar ein Ziel von 83 US-Dollar sieht, was einem Aufwärtspotenzial von 4,5 bis 14 Prozent entspricht.

Die Brookfield Corporation hat eine strategische Partnerschaft mit dem Startup Figure AI geschlossen, das sich auf die Entwicklung humanoider Roboter spezialisiert hat. Diese Kooperation zielt darauf ab, Brookfields Portfolio-Unternehmen durch den Einsatz von KI-gesteuerten humanoiden Robotern produktiver zu machen und dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil im globalen KI-Markt zu verschaffen. Brookfield, ein bedeutender Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von über 1 Billion US-Dollar, hat zudem in die aktuelle Finanzierungsrunde von Figure AI investiert, die das Startup auf 39 Milliarden US-Dollar bewertet.

Die Partnerschaft bietet Figure AI Zugang zu wertvollen Trainingsdaten, die für die Entwicklung humanoider Roboter notwendig sind. Brookfields umfangreicher Immobilienbestand, der über 100.000 Wohneinheiten und Millionen von Quadratfuß Büro- und Logistikflächen umfasst, wird als ideale Trainingsumgebung dienen. Analyst Bart Dziarski von RBC hebt hervor, dass die Datenerhebung nicht nur Immobilien, sondern auch andere Vermögenswerte von Brookfield durchdringen könnte.

Die globale Perspektive auf den Robotermarkt ist vielversprechend, mit Prognosen, dass humanoide Roboter bis 2050 jährlich 5 Billionen US-Dollar Umsatz generieren könnten. Brookfield wird als gut positioniert angesehen, um in Zusammenarbeit mit KI-Robotik-Unternehmen führend zu sein, insbesondere in industriellen und realwirtschaftlichen Bereichen. Analysten sehen Parallelen zu Tech-Giganten wie Meta und Tesla, die ebenfalls über umfangreiche Datensätze verfügen, die für die KI-Entwicklung genutzt werden.

Zusätzlich plant Brookfield, den Wert seiner Aktie bis 2030 auf 210 US-Dollar zu steigern, was eine Verdopplung des aktuellen Wertes von 70 US-Dollar bedeuten würde. Die Strategie umfasst Investitionen in KI-Infrastruktur und eine Stärkung der Immobilienexpertise, um von der Erholung des Marktes zu profitieren.

Die Brookfield Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 96,87EUR auf Toronto (24. September 2025, 22:16 Uhr) gehandelt.