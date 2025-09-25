Goldpreis erreicht Rekordhoch: Steigt er bald auf 5.000 US-Dollar?

Analysten, darunter Giovanni Staunovo von UBS, prognostizieren, dass der Goldpreis in dieser Woche weiter steigen könnte, insbesondere wenn Fed-Vertreter zusätzliche Zinssenkungen signalisieren. Fed-Chef Jerome Powell wird am Dienstag eine öffentliche Stellungnahme abgeben, die von den Märkten genau beobachtet wird. Am Freitag stehen die Kerninflationsdaten, gemessen am Preisindex der privaten Konsumausgaben (PCE), im Fokus, da sie als wichtiger Indikator für den zukünftigen Zinspfad gelten.

Der Goldpreis hat am Montag ein neues Rekordhoch erreicht und übersteigt nun die Marke von 3.700 US-Dollar je Feinunze. Der Spotpreis stieg um 1,1 Prozent auf 3.723,81 US-Dollar, während die US-Goldfutures für Dezember um 1,4 Prozent auf 3.758,40 US-Dollar zulegten. Diese Rallye wird vor allem durch die gestiegenen Erwartungen an eine lockere Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) unterstützt, die kürzlich die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt hat und weitere Lockerungen in Aussicht stellt. Die Anleger warten gespannt auf wichtige Inflationsdaten, die im Laufe der Woche veröffentlicht werden.

Seit Jahresbeginn hat Gold mehr als 40 Prozent zugelegt, was auf geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten und Notenbankkäufe zurückzuführen ist. Die Nachfrage nach Gold wird durch die Aussicht auf sinkende Zinsen verstärkt, da Gold keine Zinsen abwirft. Diese Marktentwicklung hat dazu geführt, dass der Goldpreis in den letzten drei Jahren mehr als doppelt so hoch ist.

Die Marktstimmung wird auch durch geopolitische Risiken, wie den Krieg in der Ukraine und die aggressive Zollpolitik der US-Regierung, beeinflusst. Diese Faktoren haben die Anleger in den "sicheren Hafen" Gold getrieben. Rohstoffexperten warnen jedoch, dass der Goldpreis möglicherweise überkauft ist und eine Konsolidierungsphase bevorstehen könnte.

Die technische Analyse zeigt, dass der Goldpreis eine Widerstandslinie oberhalb von 3.700 US-Dollar durchbrochen hat, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet. Analysten von Goldman Sachs haben sogar prognostiziert, dass der Goldpreis auf fast 5.000 US-Dollar steigen könnte, sofern die Unabhängigkeit der Fed durch politische Einflüsse gefährdet wird. In der kommenden Handelswoche bleibt der Markt gespannt auf weitere Hinweise zur Geldpolitik und zur Preisentwicklung.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 3.740USD auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.