Gerresheimer unter Druck: Bafin-Prüfung lässt Aktie um 30% einbrechen!

Die Reaktion der Märkte ließ nicht lange auf sich warten: Die Gerresheimer-Aktie brach am Mittwochmorgen um über 30 Prozent ein, konnte jedoch im Laufe des Vormittags einige Verluste wieder wettmachen. Diese Entwicklung stellt einen erheblichen Rückschlag für das Unternehmen dar und erschüttert das Vertrauen der Anleger in die Bilanztransparenz des Konzerns. Marktbeobachter weisen darauf hin, dass die Prüfung bis zum Ende des Geschäftsjahres am 30. November andauern könnte, was Gerresheimer unter erheblichen Druck setzt.

Der Verpackungshersteller Gerresheimer sieht sich derzeit mit ernsthaften Herausforderungen konfrontiert, nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) eine Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/24 angekündigt hat. Diese Maßnahme wurde am 18. September 2023 bekannt gegeben und basiert auf konkreten Hinweisen, dass das Unternehmen möglicherweise gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat. Im Fokus stehen Umsätze aus sogenannten „Bill-and-Hold“-Vereinbarungen, die im letzten Drittel des Geschäftsjahres mit Kunden abgeschlossen wurden. Hierbei könnte es sich um Erlöse handeln, die vor der tatsächlichen Realisierung verbucht wurden, was gegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches und internationale Rechnungslegungsstandards verstoßen könnte.

Zusätzlich zu den regulatorischen Herausforderungen hat das Unternehmen auch mit internen Veränderungen zu kämpfen. Der bisherige Finanzvorstand Bernd Metzner hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, und sein Nachfolger Wolf Lehmann, der von der Private-Equity-Gesellschaft Triton kommt, steht nun vor der Aufgabe, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Ein für Mitte Oktober geplanter Kapitalmarkttag wurde bereits verschoben.

Gerresheimer hat in einer Stellungnahme betont, dass das Unternehmen die Prüfung durch die Bafin sehr ernst nehme und bereit sei, vollumfänglich zu kooperieren. Finanzchef Lehmann äußerte, dass das Unternehmen überzeugt sei, die Umsätze und Gewinne im Einklang mit den geltenden Rechnungslegungsvorschriften bilanziert zu haben.

Die Investmentbank Barclays sieht die Reaktion der Anleger als übertrieben an, da die betroffenen Umsätze weniger als 5 Prozent der Gesamterlöse ausmachen. Trotz der Unsicherheiten bleibt die Einstufung der Aktie mit einem Kursziel von 64 Euro auf „Overweight“. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um die Auswirkungen der Bafin-Prüfung auf Gerresheimer und dessen Marktstellung zu beurteilen.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 36,62EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.