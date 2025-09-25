    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gerresheimer unter Druck: Bafin-Prüfung lässt Aktie um 30% einbrechen!

    Gerresheimer unter Druck: Bafin-Prüfung lässt Aktie um 30% einbrechen!
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Der Verpackungshersteller Gerresheimer sieht sich derzeit mit ernsthaften Herausforderungen konfrontiert, nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) eine Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/24 angekündigt hat. Diese Maßnahme wurde am 18. September 2023 bekannt gegeben und basiert auf konkreten Hinweisen, dass das Unternehmen möglicherweise gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat. Im Fokus stehen Umsätze aus sogenannten „Bill-and-Hold“-Vereinbarungen, die im letzten Drittel des Geschäftsjahres mit Kunden abgeschlossen wurden. Hierbei könnte es sich um Erlöse handeln, die vor der tatsächlichen Realisierung verbucht wurden, was gegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches und internationale Rechnungslegungsstandards verstoßen könnte.

    Die Reaktion der Märkte ließ nicht lange auf sich warten: Die Gerresheimer-Aktie brach am Mittwochmorgen um über 30 Prozent ein, konnte jedoch im Laufe des Vormittags einige Verluste wieder wettmachen. Diese Entwicklung stellt einen erheblichen Rückschlag für das Unternehmen dar und erschüttert das Vertrauen der Anleger in die Bilanztransparenz des Konzerns. Marktbeobachter weisen darauf hin, dass die Prüfung bis zum Ende des Geschäftsjahres am 30. November andauern könnte, was Gerresheimer unter erheblichen Druck setzt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Gerresheimer AG!
    Short
    37,75€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 5,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    35,40€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 5,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zusätzlich zu den regulatorischen Herausforderungen hat das Unternehmen auch mit internen Veränderungen zu kämpfen. Der bisherige Finanzvorstand Bernd Metzner hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, und sein Nachfolger Wolf Lehmann, der von der Private-Equity-Gesellschaft Triton kommt, steht nun vor der Aufgabe, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Ein für Mitte Oktober geplanter Kapitalmarkttag wurde bereits verschoben.

    Gerresheimer hat in einer Stellungnahme betont, dass das Unternehmen die Prüfung durch die Bafin sehr ernst nehme und bereit sei, vollumfänglich zu kooperieren. Finanzchef Lehmann äußerte, dass das Unternehmen überzeugt sei, die Umsätze und Gewinne im Einklang mit den geltenden Rechnungslegungsvorschriften bilanziert zu haben.

    Die Investmentbank Barclays sieht die Reaktion der Anleger als übertrieben an, da die betroffenen Umsätze weniger als 5 Prozent der Gesamterlöse ausmachen. Trotz der Unsicherheiten bleibt die Einstufung der Aktie mit einem Kursziel von 64 Euro auf „Overweight“. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um die Auswirkungen der Bafin-Prüfung auf Gerresheimer und dessen Marktstellung zu beurteilen.



    Gerresheimer

    +0,93 %
    -16,04 %
    -21,58 %
    -23,68 %
    -62,70 %
    -23,22 %
    -61,22 %
    -43,49 %
    -16,48 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 36,62EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gerresheimer unter Druck: Bafin-Prüfung lässt Aktie um 30% einbrechen! Der Verpackungshersteller Gerresheimer sieht sich derzeit mit ernsthaften Herausforderungen konfrontiert, nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) eine Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/24 …