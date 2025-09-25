US-Richter hebt Baustopp für Offshore-Windpark auf – Ørsted in Aufwind!

Das Projekt, das mehr als 350.000 Haushalte mit Strom versorgen soll, war vollständig genehmigt, bevor der Baustopp verhängt wurde. Ørsted und Skyborn Renewables hatten gegen die Anordnung geklagt und diese als willkürlich und rechtswidrig bezeichnet. Der Richter kritisierte die nachgereichten Begründungen der Regierung als Ausdruck willkürlichen Handelns und warnte, dass ein Scheitern des Projekts drohe, falls die Fristen nicht eingehalten werden könnten.

Ein US-Bundesrichter hat den Baustopp für den Offshore-Windpark Revolution Wind, der von Ørsted und Skyborn Renewables vor der Nordostküste der USA entwickelt wird, aufgehoben. Der Baustopp war ursprünglich von der Trump-Regierung im August verhängt worden. Der Richter Royce Lamberth entschied, dass Ørsted die Arbeiten an dem bereits zu 80 Prozent fertiggestellten Projekt wieder aufnehmen darf, da das Unternehmen die Erfolgsaussichten in der Hauptsache nachgewiesen habe und ein Fortbestehen des Baustopps zu irreparablen Schäden führen könnte. Ørsted plant, die Bauarbeiten so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, wobei die Sicherheit der Arbeiter höchste Priorität hat.

Die Entscheidung des Richters hat positive Auswirkungen auf die Ørsted-Aktien, die an der Börse an Wert gewonnen haben. Analysten haben ihre Einschätzungen angehoben, was das Vertrauen in das Unternehmen stärkt. Der Aktienkurs stieg zeitweise um etwa 5 Prozent, was auf die Erleichterung der Investoren über die Wiederaufnahme der Bauarbeiten zurückzuführen ist.

Die politische Lage in den USA bleibt jedoch angespannt, da die Trump-Regierung seit Beginn ihrer zweiten Amtszeit die Unterstützung für erneuerbare Energien, insbesondere für Wind- und Solarenergie, zurückgefahren hat. Innenminister Doug Burgum äußerte kürzlich, dass es unter der aktuellen Regierung keine Zukunft für Offshore-Windenergie gebe, da diese als zu teuer und unzuverlässig angesehen wird. Dies wirft Fragen auf, ob die Regierung gegen die Entscheidung des Richters Berufung einlegen wird und wie sich dies auf die Zukunft des Projekts auswirken könnte.

Insgesamt stellt die gerichtliche Entscheidung einen wichtigen Sieg für Ørsted dar, bietet jedoch auch nur einen vorläufigen Ausblick auf die Herausforderungen, die das Unternehmen in der politischen und regulatorischen Landschaft der USA weiterhin erwarten könnte.

