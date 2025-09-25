Lufthansa-Chef droht mit Flugstreichungen: Bundesregierung in der Kritik!

Die Drohung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Bundesregierung bislang keine Steuererleichterungen für die Luftfahrtbranche umgesetzt hat, obwohl dies im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD zugesichert wurde. Der Haushaltsentwurf für 2026 sieht keine Entlastungen für den Luftverkehr vor, was Ritter als enttäuschend bezeichnete. Die Luftverkehrsteuer wurde bereits erhöht, was die Kosten für Kurz-, Mittel- und Langstreckenflüge weiter ansteigen ließ.

Lufthansa-Chef Jens Ritter hat angesichts steigender Standortkosten in Deutschland die Bundesregierung scharf kritisiert und mit der Streichung mehrerer Flugstrecken gedroht. Diese Maßnahme könnte insbesondere kleinere Flughäfen wie Bremen, Dresden, Köln, Leipzig, Münster, Nürnberg und Stuttgart betreffen. Ritter betonte, dass die Lufthansa gezwungen sei, unrentable Verbindungen zu reduzieren und die Flugzeuge an profitablere Standorte zu verlagern.

Die Lufthansa hat in der Vergangenheit immer wieder auf die negativen Auswirkungen hoher Standortkosten auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit hingewiesen. Das Bundesfinanzministerium hat sich bisher nicht zu Ritters Äußerungen geäußert.

Parallel zu den Herausforderungen der Lufthansa kam es am Flughafen Kopenhagen zu einer stundenlangen Sperrung des Luftverkehrs aufgrund der Sichtung mehrerer großer Drohnen. Dies führte zu erheblichen Störungen, insbesondere für Reisende aus Deutschland, da rund 100 Flüge gestrichen wurden und etwa 20.000 Passagiere betroffen waren. Die dänische Polizei vermutet, dass es sich um einen "fähigen Akteur" handelt, der möglicherweise auch im Zusammenhang mit geopolitischen Spannungen steht, insbesondere in Bezug auf Russland.

Die Situation im europäischen Luftverkehr bleibt angespannt, da erst kürzlich ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister zu weiteren Beeinträchtigungen an mehreren Flughäfen führte. Der Flughafen Kopenhagen-Kastrup zählt zu den größten in Skandinavien und ist ein wichtiger Knotenpunkt für Flüge nach Deutschland.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lufthansa unter Druck steht, ihre Kosten zu senken, während gleichzeitig externe Faktoren wie Drohnensichtungen und Cyberangriffe den Luftverkehr in Europa belasten. Die Unsicherheiten in der Branche könnten langfristige Auswirkungen auf die Flugverbindungen und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Luftfahrt haben.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 7,506EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.