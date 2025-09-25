Mutares: Über 230% Kurssteigerung und 7% Dividende – Jetzt investieren!

Die Mutares SE & Co. KGaA, eine börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in München, hat in den letzten fünf Jahren eine beeindruckende Kurssteigerung von über 230% verzeichnet. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Umsatz von etwa 125 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter. Mutares hat sich auf den Erwerb von ertragsschwachen mittelständischen Unternehmen und Konzernabspaltungen spezialisiert, mit dem Ziel, diese zu restrukturieren und gewinnbringend zu veräußern. Im Jahr 2024 zahlte die Gesellschaft eine Dividende von 2 Euro je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 7% entspricht.

Im ersten Halbjahr 2025 konnte Mutares das Nettoergebnis um 32% auf knapp 70 Millionen Euro steigern, während die Umsätze um 19% auf 3,1 Milliarden Euro anstiegen. Für das Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand eine Umsatzprognose zwischen 6,5 und 7,5 Milliarden Euro bestätigt, mit einem erwarteten Jahresüberschuss von 130 bis 160 Millionen Euro. Um weiteres Wachstum zu generieren, plant Mutares, bei den Exits verstärkt aktiv zu werden. Ein aktuelles Beispiel ist der geplante Verkauf von Clecim, einem Anbieter von Lösungen für die Stahlverarbeitung, an die Fouré Lagadec (SNEF Group). Clecim, das seit über 100 Jahren in der Branche tätig ist, erzielt einen Umsatz von etwa 55 Millionen Euro und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter.

Darüber hinaus strebt Mutares die Übernahme des US-Geschäfts von Kawneer an, einem Entwickler und Hersteller von Aluminiumfenster- und Fassadensystemen, der in den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien tätig ist. Diese Akquisition soll die Marktposition von Mutares weiter stärken und die internationale Expansion vorantreiben.

Die Mutares SE & Co. KGaA verfolgt einen klaren strategischen Ansatz, um den Wert ihrer Portfoliounternehmen zu steigern. Der erfolgreiche Verkauf von Clecim belegt die Fähigkeit des Unternehmens, durch gezielte Restrukturierungsmaßnahmen Wachstum zu generieren und nachhaltigen Wert zu schaffen. Mutares ist im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ gelistet und gehört dem SDAX-Index an.

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 29,65EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.