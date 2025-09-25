JPMorgan hebt Deutsche Telekom auf 'Overweight' – Wachstumschancen im Fokus!

Die US-Bank JPMorgan hat die Deutsche Telekom AG mit einem Kursziel von 43,50 Euro auf "Overweight" eingestuft und die Aktien des Unternehmens auf ihre "Analyst Focus List" gesetzt. Analyst Akhil Dattani kommentierte, dass der Führungswechsel an der Spitze der Tochtergesellschaft T-Mobile US erwartungsgemäß erfolgt sei. Der neue CEO Srini Gopalan wird voraussichtlich nicht zurücktreten, um 2028 Tim Höttges an der Spitze der Deutschen Telekom zu beerben. Dattani merkte an, dass beide Unternehmen in letzter Zeit kleinere strategische Fehltritte begangen haben, was jedoch die positiven Wachstumsaussichten nicht beeinträchtigt.

In einem weiteren Schritt hat die Deutsche Telekom im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 15. und 19. September 2025 insgesamt 1.620.136 Aktien erworben. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei etwa 29,37 Euro pro Aktie, was zu einem Gesamtaufwand von rund 47,58 Millionen Euro führte. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 4. Juli 2025 wurden insgesamt 16.064.600 Aktien zurückgekauft. Diese Maßnahmen zeigen das Engagement des Unternehmens, den Aktienwert zu stabilisieren und das Vertrauen der Investoren zu stärken.