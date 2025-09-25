    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX
    Wall Street boomt, DAX stagniert: Wo stehen die Anleger jetzt?

    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    Die aktuelle Marktlage zeigt ein klares Ungleichgewicht zwischen der Wall Street und dem deutschen DAX. Während die US-Börsen von der geringsten Anzahl an Gewinnwarnungen seit einem Jahr profitieren und eine positive Stimmung verbreiten, bleibt der DAX in einer stagnierenden Handelsspanne gefangen. Die Unsicherheit in Deutschland wird durch die starke Euro-Währung und die Belastungen durch neue Zollschranken verstärkt, was die Anleger verunsichert und die Angst vor weiteren Gewinnwarnungen schürt.

    Die bevorstehende Berichtssaison wird entscheidend sein, um zu bewerten, wie gut Unternehmen mit den neuen Handelsbedingungen umgehen können. Analysten erwarten, dass US-Firmen widerstandsfähiger sind als ihre europäischen Pendants, was die positive Marktstimmung in New York erklärt. Die hohen Erwartungen an die Unternehmensberichte könnten jedoch auch zu Enttäuschungen führen, da die Messlatte für positive Überraschungen höher gelegt wurde.

    In Frankfurt bleibt der DAX unter Druck, während die Wall Street sich selbst anheizt. Anleger scheinen die Hoffnung aufgegeben zu haben, günstigere Einstiegsmöglichkeiten zu finden, und setzen stattdessen auf eine Teilnahme am Markt, um von den Kursgewinnen zu profitieren. Die saisonale Schwäche, die den DAX derzeit belastet, könnte jedoch in der kommenden Woche enden, was eine mögliche Erholung andeutet.

    In dieser Woche sind die Wirtschaftsdaten überschaubar, wobei der Fokus auf Frankreich liegt. Die Renditen französischer Staatsanleihen konkurrieren mit Aktienanlagen und ziehen einige Anleger an, was die Nachfrage nach Aktien weiter dämpfen könnte. Die Anleger sind besonders auf den Ifo-Geschäftsklimaindex gespannt, der als Indikator für die Stimmung in der deutschen Wirtschaft gilt.

    Der DAX bewegt sich um die Marke von 23.600 Punkten und könnte am Mittwoch mit einem schwächeren Start in den Handel gehen. Die US-Börsen haben am Vorabend leichte Rückgänge verzeichnet, was sich negativ auf die Stimmung in Frankfurt auswirken könnte. Analysten erwarten, dass der DAX in den kommenden Tagen eine Richtung finden könnte, während die Anleger die Entwicklungen genau beobachten.

    Insgesamt bleibt die Marktstimmung angespannt, und die Unsicherheiten in der deutschen Wirtschaft könnten den DAX weiterhin belasten, während die Wall Street auf einer positiven Welle reitet.



    DAX

    0,00 %
    +0,98 %
    -2,70 %
    -0,05 %
    +24,72 %
    +92,84 %
    +88,65 %
    +148,14 %
    +3.667,70 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 23.687PKT auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
