Volkswagen im Fokus: Analystenmeinungen und rechtliche Herausforderungen

Im Gegensatz dazu hat die kanadische Bank RBC das Kursziel für die Vorzugsaktien von VW von 117 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Analyst Tom Narayan äußerte sich positiv über die Situation von VW im Vergleich zur deutschen Konkurrenz und sieht die Marktanteilsverluste in China als stabilisiert an. Zudem erwartet er, dass die Umstrukturierungen des Unternehmens langfristig positive Effekte zeigen werden.

Die aktuellen Entwicklungen rund um Volkswagen (VW) und die damit verbundenen Kursziele von Analysten zeigen ein gemischtes Bild für den Automobilhersteller. Deutsche Bank Research hat das Kursziel für VW von 125 auf 120 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa begründete diese Anpassung mit der jüngsten Prognosesenkung der Porsche AG, die auch Auswirkungen auf die Schätzungen für VW hat. Er stellte die Frage, ob dies die letzte Anpassung sein wird, was auf Unsicherheiten im Markt hinweist.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für VW ebenfalls auf "Buy" belassen, mit einem Kursziel von 125 Euro. Analyst Philippe Houchois hat seine Schätzungen an die Prognosesenkungen von Porsche angepasst und sieht Fortschritte bei den Kosten der Kernmarke sowie eine Stabilisierung im Audi-Produktionszyklus als wichtige Faktoren für die zukünftige Kursentwicklung.

Parallel zu diesen Marktanalysen verhandelt das Oberverwaltungsgericht in Schleswig über eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bezüglich der Genehmigung von Diesel-Abschalteinrichtungen. Der Streit dreht sich um ein Software-Update, das VW nach dem Dieselskandal implementiert hat. Das Verwaltungsgericht hatte zuvor entschieden, dass die Genehmigung des KBA rechtswidrig war, was VW und das KBA nun anfechten. Die Entscheidung könnte weitreichende Folgen für die Dieseltechnologie und die rechtlichen Rahmenbedingungen für Autobauer haben.

Insgesamt zeigen die Analystenmeinungen und die rechtlichen Auseinandersetzungen, dass VW in einem komplexen Umfeld agiert, das sowohl Chancen als auch Herausforderungen birgt. Die Unsicherheiten in Bezug auf die Marktbedingungen, insbesondere in China, sowie die rechtlichen Fragen rund um Dieseltechnologien werden die zukünftige Entwicklung des Unternehmens maßgeblich beeinflussen.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 93,65EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.