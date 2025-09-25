Ölpreise im Auf und Ab: Geopolitik und Sanktionen treiben die Märkte!

Die Analysten betonen jedoch, dass die Auswirkungen der ukrainischen Angriffe auf die russische Ölindustrie bislang begrenzt sind. Bjarne Schieldrop von der SEB-Bank erklärte, dass die Intensität der Angriffe nicht ausreiche, um ernsthafte und dauerhafte Schäden an der russischen Ölinfrastruktur zu verursachen. Die Investoren beobachten die Situation genau, insbesondere im Hinblick auf mögliche neue Sanktionen gegen Russland, die nach dem vorläufigen Scheitern einer US-Friedensinitiative für die Ukraine in den Fokus gerückt sind.

Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche eine volatile Entwicklung durchlaufen, die von geopolitischen Spannungen und Marktanalysen geprägt war. Am Montag fielen die Preise für Rohöl erneut, nachdem sie am Morgen leicht gestiegen waren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 66,00 US-Dollar, was einem Rückgang von 68 Cent im Vergleich zum Freitag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 70 Cent auf 61,98 Dollar. Dies markierte den vierten Handelstag in Folge mit sinkenden Preisen, obwohl die Notierungen kurzzeitig durch die anhaltenden Konflikte zwischen Russland und der Ukraine stabilisiert wurden.

Am Dienstag kam es zu einem Anstieg der Ölpreise, wobei ein Barrel Brent-Öl auf 67,60 US-Dollar stieg, was einem Plus von 1,03 Dollar entspricht. Der Anstieg wurde durch geopolitische Risiken und die Diskussion über neue Sanktionen gegen Russland unterstützt. Premierminister Mark Carney aus Kanada forderte eine rasche Verhängung von Sekundärsanktionen gegen Russland, um den Druck auf Präsident Putin zu erhöhen.

Am Mittwoch blieben die Ölpreise relativ stabil, mit einem leichten Anstieg auf 67,96 US-Dollar für Brent. Marktbeobachter bemerkten eine mögliche Kehrtwende in der US-Politik gegenüber Russland, was die Aussicht auf schärfere Sanktionen und deren Auswirkungen auf die russische Ölwirtschaft betreffen könnte.

Insgesamt schwanken die Ölpreise seit Anfang August zwischen 65 und 70 Dollar pro Barrel, wobei geopolitische Spannungen und die Förderpolitik der OPEC+ eine entscheidende Rolle spielen. Die Marktteilnehmer bleiben wachsam, da sich die geopolitischen Rahmenbedingungen schnell ändern können und die Auswirkungen auf die globalen Ölpreise erheblich sein könnten.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 68,22USD auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.