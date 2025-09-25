Allianz SE: Aktienrückkauf und alarmierende Cyberkriminalitätstrends!

Am 23. September 2025 veröffentlichte die Allianz SE eine Mitteilung über den Erwerb eigener Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms. In der Zeit vom 15. bis 17. September 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 242.568 Aktien. Die Käufe wurden zu folgenden Durchschnittskursen getätigt: Am 15. September wurden 14.030 Aktien zu einem Kurs von 356,39 Euro, am 16. September 153.952 Aktien zu 348,71 Euro und am 17. September 74.586 Aktien zu 345,33 Euro erworben. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 21. März 2025 hat die Allianz insgesamt 5.747.779 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen erfolgen über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie über mehrere multilaterale Handelssysteme, wobei eine von der Allianz beauftragte Bank die Käufe durchführt.

Parallel zu den Aktienkäufen äußerte die Allianz SE in einem Bericht zur Cybersicherheit besorgniserregende Trends im Bereich Cyberkriminalität. Laut Allianz Commercial verlagern sich die Angriffe von gut geschützten großen Unternehmen zunehmend auf kleinere Firmen, die oft über schwächere Sicherheitsvorkehrungen verfügen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Cybersicherheit in großen Unternehmen verbessert wurde, was es für Hacker schwieriger macht, dort einzudringen. Die Allianz stellte fest, dass die gemeldeten Cyberschäden ihrer Kunden im ersten Halbjahr 2025 nur halb so hoch waren wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Insbesondere die Zahl der großen Angriffe mit Schäden über einer Million Euro ist signifikant gesunken.

Michael Daum, Leiter der Cyberschadenbearbeitung bei Allianz Commercial, betonte, dass Unternehmen mit hohen Umsätzen und vielen personenbezogenen Daten, die gleichzeitig schwache Informationssicherheitsmaßnahmen haben, ideale Ziele für Hacker darstellen. Da solche Unternehmen jedoch zunehmend schwerer zu finden sind, richten sich die Angreifer vermehrt auf kleinere, weniger gut geschützte Firmen. Die Zahl der aktiven Ransomware-Gruppen, die Daten verschlüsseln und Lösegeld fordern, könnte in letzter Zeit sogar um die Hälfte gestiegen sein. Ein Drittel der großen Schäden im ersten Halbjahr 2025 betraf die Industrie, wobei auch IT-Dienstleister als potenzielle Einfallstore für Cyberangriffe identifiziert wurden.

Insgesamt zeigt die Mitteilung der Allianz sowohl die aktive Rückkaufstrategie des Unternehmens als auch die Herausforderungen, die durch die sich verändernde Landschaft der Cyberkriminalität entstehen.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 346,4EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.