DHL-Aktien im Sinkflug: Analystenwarnung und neue Zollregeln belasten!

Die DHL Group sieht sich derzeit mit einer anhaltenden Talfahrt ihrer Aktien konfrontiert, die am Montag nach einer erneuten Analystenabstufung weiter an Fahrt gewann. Der Kurs des Logistikunternehmens fiel um 1,4 Prozent und erreichte mit 37,06 Euro den tiefsten Stand seit Mai. Diese negative Entwicklung wurde durch eine gestrichene Kaufempfehlung der Deutschen Bank am Freitag und eine darauf folgende Abstufung durch die Bank of America verstärkt. Analyst Muneeba Kayani äußerte Bedenken hinsichtlich einer möglichen weiteren Abschwächung der Express-Sparte im zweiten Halbjahr und warnte vor dem Risiko, dass die geplanten Aktienrückkäufe für 2025 und 2026 möglicherweise nicht realisierbar sind, da die dafür vorgesehenen Volumina den Barmittelzufluss des Unternehmens übersteigen könnten.

Parallel zu den Herausforderungen an der Börse hat DHL jedoch angekündigt, den Versand von Paketen in die USA für Geschäftskunden wieder aufzunehmen, nachdem dieser aufgrund neuer amerikanischer Zollvorschriften im August vorübergehend eingestellt wurde. Ab Donnerstag wird DHL im Rahmen der Dienstleistung "Postal Delivered Duty Paid" den postalischen Warenversand wieder anbieten. Diese Dienstleistung umfasst die Zollformalitäten, wobei ein externer Dienstleister zur Unterstützung hinzugezogen wird. Obwohl die Preise stabil bleiben, müssen Kunden mit zusätzlichen Gebühren rechnen, insbesondere wenn die Waren aus China stammen, da hier höhere Zolltarife gelten.

Für Privatkunden bleibt die Situation weitgehend unverändert: Pakete, die als Geschenke deklariert werden und einen Wert von weniger als 100 Dollar haben, sind weiterhin zollfrei. Höherwertige Sendungen müssen jedoch als Expresssendungen verschickt werden, was zusätzliche Kosten verursacht. Die meisten Pakete, die DHL transportiert, stammen von Geschäftskunden, die Waren im Internet verkaufen. Die neuen Zollbestimmungen der USA, die die Zollfreiheit für Warenimporte unter 800 Dollar abgeschafft haben, haben auch andere europäische Postunternehmen, wie die Österreichische Post, dazu veranlasst, ihre Versanddienste vorübergehend einzuschränken.

Insgesamt steht die DHL Group vor einer doppelten Herausforderung: einerseits die Unsicherheiten an den Finanzmärkten und andererseits die Anpassung an neue internationale Versandbedingungen.

