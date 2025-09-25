Norma Group: Kurssturz nach Wassersparte-Verkauf – Anleger verunsichert!

Die Norma Group hat die operative Marge (EBIT) für das laufende Jahr auf 0 bis 1 Prozent gesenkt, während zuvor mit 6 bis 8 Prozent gerechnet wurde, einschließlich der Wassersparte. Warburg-Analyst Rene Tonn sieht dies als Indiz für die herausfordernden Marktbedingungen, denen das Unternehmen gegenübersteht. Zudem liegt der erwartete Nettomittelzufluss aus dem Verkauf mit 620 bis 640 Millionen Euro unter den Erwartungen des Marktes.

Der Verkauf der Wassersparte der Norma Group hat bei den Anlegern gemischte Reaktionen ausgelöst. Am Dienstag stieg der Kurs des Verbindungstechnik-Spezialisten zunächst um bis zu 4,3 Prozent auf 18,90 Euro, was ein Hoch seit Juni 2024 darstellt. Doch der Kurs konnte dieses Niveau nicht halten und fiel im weiteren Verlauf deutlich ins Minus. Letztlich büßten die Aktien 11,1 Prozent auf 15,86 Euro ein. Analysten führten dies auf Gewinnmitnahmen zurück, nachdem der Kurs seit dem Rekordtief von 9,07 Euro im April mehr als verdoppelt hatte.

Der Verkauf wurde mit dem US-Unternehmen Advanced Drainage Systems vereinbart, und Norma plant, 300 Millionen Euro zur Reduzierung von Verbindlichkeiten zu verwenden. Weitere 70 Millionen Euro sollen für potenzielle Zukäufe in der strategischen Geschäftseinheit Industry Applications zurückgehalten werden. Die Prognose für den Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten wurde auf 810 bis 830 Millionen Euro angepasst, was im Vergleich zu den vorherigen Schätzungen, die die Wassersparte einbezogen, einen deutlichen Rückgang darstellt.

Analysten von Hauck Aufhäuser Investment Banking haben das Kursziel für die Norma Group von 27 auf 21 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Der Experte Jorge Gonzalez Sadornil hat seine Schätzungen an den Verkauf der Wassersparte angepasst und sieht trotz der geringeren Profitabilität des verbleibenden Unternehmens weiterhin Potenzial für eine positive Bewertung.

Insgesamt zeigt die Reaktion der Anleger, dass der Verkauf der Wassersparte als strategischer Schritt, jedoch mit kurzfristigen negativen Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen und die Marktstimmung verbunden ist. Die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der operativen Marge und die Marktbedingungen bleibt bestehen.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,15EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.