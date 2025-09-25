SFC Energy AG: Aktien steigen nach 9,3 Mio. CAD Aufträgen – Jetzt investieren!

Die neuen Bestellungen bestätigen die hohe Marktakzeptanz der von SFC angebotenen Frequenzwandler (Variable Frequency Drives, VFD), die in der nordamerikanischen Öl- und Gasindustrie eingesetzt werden. Diese Technologie ist darauf ausgelegt, Elektropumpen zu steuern, die in anspruchsvollen Umgebungen zur Ölförderung verwendet werden. SFC Energy hebt hervor, dass ihre VFD-Systeme nicht nur die Betriebskosten senken, sondern auch die Lebensdauer der Pumpenausrüstung verlängern und die Energieeffizienz steigern. Die Umsatz- und Ergebnisrealisierung aus diesen Aufträgen wird für das Geschäftsjahr 2025 erwartet.

Die Aktien der SFC Energy AG haben am Mittwoch vorbörslich einen Anstieg von 2,0 Prozent auf 17,48 Euro verzeichnet, nachdem das Unternehmen Folgeaufträge im Wert von rund 9,3 Millionen kanadischen Dollar von einem führenden kanadischen Öl- und Gasproduzenten erhalten hat. Diese positive Entwicklung bringt die Aktien näher an den höchsten Stand seit dem 1. August, als der Kurs nach einer unerwarteten Gewinnwarnung des Unternehmens stark gefallen war.

Hans Pol, COO der SFC Energy AG, betont, dass das Vertrauen der Kunden in die Technologie und Expertise des Unternehmens entscheidend für den Erfolg ist. Die VFD-Lösungen von SFC tragen dazu bei, den gesamten Energiebedarf zu senken und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Diese Kombination aus wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen ist für die Partner des Unternehmens zunehmend wichtig und fördert das Wachstum im Segment Clean Power Management.

SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München und betreibt Niederlassungen in mehreren Ländern, darunter Indien, Kanada und die USA. SFC Energy ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an.

Die positiven Nachrichten über die Aufträge und die damit verbundene Marktakzeptanz könnten dazu beitragen, das Vertrauen der Investoren in die langfristigen Perspektiven des Unternehmens zu stärken. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen und der kontinuierlichen Entwicklung neuer Technologien könnte SFC Energy gut positioniert sein, um von den Trends im Bereich der erneuerbaren Energien zu profitieren.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 17,71EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.