ProSiebenSat.1: MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. übernimmt 75,61% der Stimmrechte!

In der Mitteilung wird festgestellt, dass die natürliche Person Renáta Kellnerová am 16. September 2025 eine Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritt. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von Kellnerová beträgt 0%, was darauf hindeutet, dass sie keine direkten oder indirekten Stimmrechte an ProSiebenSat.1 hält. Im Gegensatz dazu hat MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. nun 75,61% der Stimmrechte an ProSiebenSat.1 erworben, was einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu den vorherigen 30,09% darstellt.

Am 23. September 2025 veröffentlichte die ProSiebenSat.1 Media SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die sich auf die Abwicklung eines öffentlichen Übernahmeangebots der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. bezieht. Diese Mitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen zur Transparenz im Aktienmarkt und informiert über Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens.

Die Mitteilung enthält auch Informationen über die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen die Stimmrechte gemeldet werden müssen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte von ProSiebenSat.1 beträgt 233 Millionen, und die Berichterstattung umfasst sowohl direkte als auch zugerechnete Stimmrechte. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitteilungspflichtigen, Marina Elvira Berlusconi und Pier Silvio Berlusconi, ebenfalls keine Stimmrechte direkt halten, sondern über die MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. an ProSiebenSat.1 beteiligt sind.

Die Stimmrechtsmitteilung ist von großer Bedeutung, da sie die Veränderungen in der Eigentümerstruktur von ProSiebenSat.1 dokumentiert und somit für Investoren und Marktbeobachter von Interesse ist. Die Übernahme durch MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. könnte potenziell Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung und die Geschäftspolitik von ProSiebenSat.1 haben, insbesondere in Bezug auf Inhalte, Programmgestaltung und Marktpositionierung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmrechtsmitteilung von ProSiebenSat.1 am 23. September 2025 eine wesentliche Entwicklung in der Unternehmensstruktur darstellt, die durch die Übernahme von MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. geprägt ist. Diese Veränderungen könnten weitreichende Folgen für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens haben und sind daher für die Öffentlichkeit und Investoren von erheblichem Interesse.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 5,653EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.