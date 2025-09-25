JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Harry Gowers bestätigt zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch", den er den Papieren mit Blick auf den Quartalsbericht Ende Oktober bereits verpasst hatte. Die Kranich-Linie könnte allerdings auf ihrem Kapitalmarkttag am 29. September zunächst mit neuen Gewinn- und Margenzielen für positive Schlagzeilen sorgen. Seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2027 lässt Gowers aber unangetastet./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 19:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 7,506EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

