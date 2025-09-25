Energiekontor AG: Neue Solarparks und Aktienrückkäufe stärken Wachstum!
Die Energiekontor AG, ein führender deutscher Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, hat kürzlich mehrere bedeutende Entwicklungen bekannt gegeben. Am 23. September 2025 veröffentlichte das Unternehmen eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, in der es über den Fortschritt seines Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 15. bis 19. September 2025 erwarb Energiekontor insgesamt 1.100 Aktien, was die Gesamtzahl der seit Beginn des Programms am 7. Juli 2025 zurückgekauften Aktien auf 11.800 erhöht. Die Transaktionen wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) abgewickelt, und die durchschnittlichen Kaufpreise lagen zwischen 42,70 und 44,39 Euro pro Aktie.
Zusätzlich gab Energiekontor am 24. September 2025 die Inbetriebnahme des Solarparks Königsfeld bekannt, der im Schwarzwald-Baar-Kreis in Baden-Württemberg errichtet wurde. Mit einer Gesamtnennleistung von etwa 4,6 Megawattpeak wird der Solarpark voraussichtlich jährlich rund 5,5 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen, was ausreicht, um etwa 1.700 Haushalte mit regenerativem Strom zu versorgen und rund 3.800 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einzusparen. Der Stromabnehmer Currenta GmbH & Co. OHG hat mit Energiekontor ein Power Purchase Agreement (PPA) abgeschlossen, um die nachhaltige Energieversorgung im Chemiesektor zu gewährleisten.
Die Inbetriebnahme des Solarparks Königsfeld ist Teil der Strategie von Energiekontor, das Eigenparkportfolio kontinuierlich zu erweitern. Mit dieser neuen Anlage erhöht sich die Gesamterzeugungsleistung des Unternehmens auf rund 450 Megawatt, verteilt auf 36 Wind- und vier Solarparks. Der Solaranteil im Portfolio beträgt nun etwa 20 Prozent. Aktuell befinden sich sieben weitere Parks mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 200 Megawatt in der Bau- oder Planungsphase, was das Ziel verfolgt, das Eigenparkportfolio auf mindestens 650 Megawatt zu erweitern.
Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG, betonte die Bedeutung dieser Entwicklungen für die Resilienz und Ertragskraft des Unternehmens sowie den Beitrag zur Energiewende in Deutschland. Energiekontor, gegründet 1990, hat sich als Pionier in der Branche etabliert und plant, auch in Zukunft Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu realisieren.
Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 45,05EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.
