Energiekontor AG: Neue Solarparks und Aktienrückkäufe stärken Wachstum!

Die Energiekontor AG, ein führender deutscher Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, hat kürzlich mehrere bedeutende Entwicklungen bekannt gegeben. Am 23. September 2025 veröffentlichte das Unternehmen eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, in der es über den Fortschritt seines Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 15. bis 19. September 2025 erwarb Energiekontor insgesamt 1.100 Aktien, was die Gesamtzahl der seit Beginn des Programms am 7. Juli 2025 zurückgekauften Aktien auf 11.800 erhöht. Die Transaktionen wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) abgewickelt, und die durchschnittlichen Kaufpreise lagen zwischen 42,70 und 44,39 Euro pro Aktie.

Zusätzlich gab Energiekontor am 24. September 2025 die Inbetriebnahme des Solarparks Königsfeld bekannt, der im Schwarzwald-Baar-Kreis in Baden-Württemberg errichtet wurde. Mit einer Gesamtnennleistung von etwa 4,6 Megawattpeak wird der Solarpark voraussichtlich jährlich rund 5,5 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen, was ausreicht, um etwa 1.700 Haushalte mit regenerativem Strom zu versorgen und rund 3.800 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einzusparen. Der Stromabnehmer Currenta GmbH & Co. OHG hat mit Energiekontor ein Power Purchase Agreement (PPA) abgeschlossen, um die nachhaltige Energieversorgung im Chemiesektor zu gewährleisten.