TUI: Trotz Buchungsrückgang – Optimismus für Sommer 2025 und Wintergeschäft!

TUI-Vorstandschef Sebastian Ebel äußerte sich optimistisch und bestätigte, dass der Konzern auf Kurs sei, das kürzlich angehobene Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September zu erreichen. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) soll um 9 bis 11 Prozent steigen, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt, in dem TUI etwa 1,3 Milliarden Euro erwirtschaftete. Für die kommenden Jahre wird ein jährliches Wachstum des Ergebnisses von 7 bis 10 Prozent angestrebt.

Die TUI Group hat in ihrem aktuellen Buchungsupdate für die Sommersaison 2025 von einem Rückgang der Buchungen um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr berichtet. Dies ist auf die Hitzewellen im Mittelmeerraum und den anhaltenden Nahost-Konflikt zurückzuführen. Trotz des Rückgangs stiegen die Durchschnittspreise um drei Prozent. Positiv hingegen entwickelt sich das Wintergeschäft, das um ein Prozent über dem Vorjahresniveau liegt, ebenfalls mit einem Anstieg der Durchschnittspreise um drei Prozent.

Die Buchungen für das Sommerprogramm 2025 zeigen eine stabile Nachfrage, insbesondere in den Quellmärkten Großbritannien und Deutschland, wobei die Buchungen in Deutschland um fünf Prozent zurückgingen. In Großbritannien hingegen gab es ein leichtes Plus von einem Prozent. Die beliebtesten Reiseziele sind Griechenland, die Türkei, die Balearen und die Kanaren, während Ägypten als kostengünstige Urlaubsoption an Beliebtheit gewinnt.

Für die Wintersaison 2025/26 verzeichnet TUI bereits 1,8 Millionen Buchungen, was einem Anstieg von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Nachfrage bleibt stabil, und die Durchschnittspreise sind ebenfalls um drei Prozent gestiegen. Die Kanaren, Ägypten und die Kapverden sind die Hauptziele für die bevorstehende Wintersaison.

Analysten zeigen sich optimistisch: Barclays hat das Kursziel für TUI von 12 auf 12,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. UBS hingegen hat die Einstufung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro beibehalten, sieht jedoch die aktuellen Signale des Unternehmens als beruhigend an.

Insgesamt zeigt TUI eine positive Entwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld, mit einer klaren Strategie zur Wertsteigerung und einer soliden Buchungsdynamik, die auf eine Erholung des Reisemarktes hindeutet.

