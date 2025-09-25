Nvidia investiert 100 Milliarden Dollar: KI-Revolution in Rechenzentren!

Die Investition wird schrittweise erfolgen, wobei die erste Phase in der zweiten Hälfte 2026 mit der neuen Nvidia-Plattform Vera Rubin starten soll. Berichten zufolge könnte Nvidia auch eine Beteiligung an OpenAI erwerben. Der Chatbot ChatGPT, der im November 2022 veröffentlicht wurde, hat den Hype um Künstliche Intelligenz ausgelöst und zählt mittlerweile über 700 Millionen wöchentliche aktive Nutzer.

Der Chipkonzern Nvidia plant eine Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar, um sich einen Platz in den zukünftigen Rechenzentren des ChatGPT-Erfinders OpenAI zu sichern. Diese Investition soll den Aufbau neuer KI-Rechenzentren mit Nvidia-Technologie sowie deren Energieversorgung unterstützen. Nvidia hat sich als zentraler Anbieter von Chipsystemen für das Training und den Betrieb von Künstlicher Intelligenz etabliert. Infolge des KI-Booms stiegen die Nvidia-Aktien zuletzt um 3,7 Prozent und erreichten ein Rekordhoch. Der Kurs hat sich in den letzten drei Jahren fast verfünfzehnfacht, was Nvidia mit einem Börsenwert von etwa 4,5 Billionen Dollar zum wertvollsten Unternehmen der Welt macht.

Nvidia-Chips sind zu einer Schlüsseltechnologie für KI geworden, und große Entwickler investieren Milliarden in diese Technologie, um ihre Rechenzentren auszustatten. Die Vereinbarung mit OpenAI sichert Nvidia eine zentrale Rolle in den zukünftigen Rechenzentren des Unternehmens.

Analysten von Bernstein Research haben die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Stacy Rasgon äußerte, dass der Umsatzrückenwind die Investition übertreffen dürfte, jedoch auch Bedenken aufkamen, dass die Investitionen letztlich nur in Nvidia-Chips fließen könnten.

Nvidia plant zudem, in Zusammenarbeit mit Intel neue Systeme und Chips zu entwickeln, die exklusiv bei Intel gefertigt werden sollen. Diese Partnerschaft könnte dazu führen, dass Nvidia und Intel gemeinsam ein Ökosystem aufbauen, das beide Unternehmen im Server- und Handheld-Markt stärkt. Die Möglichkeit einer Fusion oder Übernahme von Intel durch Nvidia wird ebenfalls diskutiert, da dies beiden Unternehmen erhebliche Vorteile bringen könnte.

Insgesamt wird erwartet, dass Nvidia und Intel von dieser strategischen Partnerschaft profitieren, während die Konkurrenz, insbesondere AMD, unter Druck geraten könnte. Die Entwicklungen im Chipmarkt, insbesondere in Bezug auf Künstliche Intelligenz, könnten weitreichende Auswirkungen auf die Branche haben.

