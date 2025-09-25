Union Investment überschreitet 3%-Schwelle: Stimmrechtsanteile der Siltronic AG

Die Siltronic AG, mit Sitz in München, ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern, die in der Halbleiterindustrie verwendet werden. In der Mitteilung wird bekannt gegeben, dass Union Investment am 23. September 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten hat. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von Union Investment beträgt nun 4,10 %, bestehend aus 3,20 % direkter Stimmrechte und 0,90 % aus Wertpapierleihe. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die am 22. September 2025 veröffentlicht wurde, ist ein leichter Rückgang der Gesamtstimmrechtsanteile von 4,14 % auf 4,10 % zu verzeichnen.

Am 24. September 2025 veröffentlichte die Siltronic AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der Union Investment Privatfonds GmbH eingereicht wurde. Diese Mitteilung informiert über Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen der Gesellschaft, die für die Öffentlichkeit von Bedeutung sind.

Die Stimmrechtsverteilung zeigt, dass Union Investment 959.259 Stimmrechte direkt hält, was 3,20 % der Gesamtstimmrechte entspricht. Darüber hinaus sind 271.131 Stimmrechte, die durch Wertpapierleihe gehalten werden, in die Berechnung eingeflossen, was 0,90 % ausmacht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Siltronic AG beläuft sich auf 30 Millionen.

Die Mitteilung hebt hervor, dass Union Investment weder von anderen Unternehmen beherrscht wird noch selbst andere Unternehmen kontrolliert, die Stimmrechte an der Siltronic AG halten. Dies ist ein wichtiger Aspekt, da es die Unabhängigkeit und die strategische Position von Union Investment in Bezug auf die Siltronic AG unterstreicht.

Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die darauf abzielen, Transparenz im Aktienmarkt zu gewährleisten. Investoren und Marktteilnehmer erhalten dadurch relevante Informationen über bedeutende Veränderungen in der Aktionärsstruktur, die potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensführung und die strategische Ausrichtung der Siltronic AG haben könnten.

Insgesamt zeigt die Mitteilung, dass Union Investment weiterhin eine bedeutende Rolle als Aktionär der Siltronic AG spielt, während die leichten Schwankungen in den Stimmrechtsanteilen die dynamische Natur des Aktienmarktes widerspiegeln.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 46,28EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.