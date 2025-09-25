Lanxess trennt sich von Envalior: 1,2 Milliarden Euro Deal und Kursboom!

Lanxess hatte bei der Gründung von Envalior, die im Frühjahr 2023 stattfand, ein Andienungsrecht ausgehandelt, das nun ausgeübt werden soll. Der endgültige Umfang des Anteilsverkaufs wird bis spätestens März 2026 festgelegt. Advent ist verpflichtet, die Anteile entweder vollständig oder zur Hälfte zu erwerben, wobei die Finanzierbarkeit eine Voraussetzung darstellt. Eine Anpassung des Kaufpreises könnte sich aus der Entwicklung des operativen Ergebnisses (EBITDA) von Envalior ergeben. Sollte Advent die Anteile nicht übernehmen, hat Lanxess das Recht, spätestens bis zum 1. April 2028 die Übernahme von mindestens der Hälfte der Anteile zu verlangen, ohne dass die Finanzierungsfähigkeit eine Rolle spielt.

Der Chemiekonzern Lanxess plant, sich vollständig von seinen Anteilen am Joint Venture Envalior zu trennen. Der Verkauf des Aktienpakets, das einen Anteil von 40,94 Prozent umfasst, soll an den Joint-Venture-Partner Advent International erfolgen. Der vereinbarte Basis-Kaufpreis beläuft sich auf rund 1,2 Milliarden Euro. Diese Entscheidung wurde am Dienstag bekannt gegeben und führte zu einem Kursanstieg der Lanxess-Aktien um neun Prozent.

Envalior, das durch die Fusion des Engineering Materials-Bereichs von Royal DSM und Lanxess' High Performance Materials entstanden ist, hat sich auf technische Hochleistungswerkstoffe spezialisiert. Bei der Gründung erhielt Lanxess bereits eine erste Zahlung von 1,3 Milliarden Euro.

Parallel zu diesen Entwicklungen hat Deutsche Bank Research das Kursziel für die Lanxess-Aktien von 27 auf 23 Euro gesenkt und die Bewertung von "Buy" auf "Hold" herabgestuft. Analyst Tristan Lamotte betont, dass Lanxess zwar als einer der besten Chemiewerte des Jahres gilt, jedoch erhebliche Risiken durch sinkende Absatzvolumina bestehen. Das Unternehmen ist bekannt für seine schwankungsanfälligen Geschäfte, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung verstärkt.

Insgesamt zeigt die Entscheidung von Lanxess, sich von Envalior zu trennen, eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens, während gleichzeitig die Marktreaktionen und Analystenbewertungen die Herausforderungen widerspiegeln, mit denen der Chemiekonzern konfrontiert ist.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 22,58EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.