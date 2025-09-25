Trump machte in seinem Post jedoch keine klaren Angaben zu den genauen Grenzen, die er für die Ukraine in Betracht zieht, insbesondere bleibt unklar, ob er die 2014 von Russland annektierte Krim einbezieht. Er betonte, dass die Ukraine möglicherweise nicht nur ihr eigenes Gebiet zurückgewinnen, sondern sogar darüber hinausgehen könnte. Dies sei möglich, wenn die russische Bevölkerung wüsste, was tatsächlich im Krieg geschieht, und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit denen Russland konfrontiert ist, erkannt würden.

US-Präsident Donald Trump hat seine Position zur Ukraine-Krise geändert und glaubt nun, dass die Ukraine in der Lage ist, ihr Staatsgebiet mit Unterstützung westlicher Verbündeter, insbesondere der NATO, vom russischen Aggressor zurückzuerobern. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social äußerte Trump, dass die ursprünglichen Grenzen der Ukraine, wie sie vor dem Krieg waren, eine „Option“ darstellen, wenn die Ukraine Zeit, Geduld und finanzielle Unterstützung erhält. Dies stellt einen signifikanten Wandel in Trumps Haltung dar, da er zuvor in Gesprächen über einen möglichen Frieden auch Gebietsabtretungen der Ukraine in Betracht gezogen hatte, was von Präsident Wolodymyr Selenskyj strikt abgelehnt wurde.

Trump argumentierte, dass Russland in einem Krieg sei, den eine „echte Militärmacht“ in weniger als einer Woche hätte gewinnen können, und bezeichnete Russland als „zahnlosen Tiger“. Er wies darauf hin, dass die russische Bevölkerung mit Versorgungsengpässen, wie langen Schlangen an Tankstellen, konfrontiert sei und dass ein Großteil der russischen Ressourcen in den Krieg gegen die Ukraine fließe.

Darüber hinaus kündigte Trump an, dass die USA weiterhin Waffen an die NATO liefern würden, damit diese die Ukraine unterstützen kann. Bei einem Treffen mit Selenskyj während der UN-Vollversammlung bekräftigte Trump, dass er der Meinung sei, NATO-Staaten sollten russische Flugzeuge im Falle von Luftraumverletzungen abschießen. Diese Aussage kommt in einem Kontext, in dem es zu gefährlichen Situationen im Luftraum von NATO-Staaten gekommen ist.

Insgesamt zeigt Trumps neue Position, dass er an die Fähigkeit der Ukraine glaubt, ihre Souveränität zurückzugewinnen, und er ermutigt die NATO, aktiv zu bleiben und Russland entgegenzutreten.

