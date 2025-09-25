Knaus Tabbert: Dramatischer Kurssturz nach Gewinnprognose-Senkung!

Die Aktien von Knaus Tabbert, einem führenden Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen, erlebten am Dienstag einen dramatischen Rückgang, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt hatte. Zunächst stiegen die Aktien im frühen Handel um etwa 1,5 % und erreichten ein Hoch, das seit November des Vorjahres nicht mehr gesehen wurde. Doch am Nachmittag fiel der Kurs um bis zu 14 %, bevor er sich auf ein Minus von 9,6 % bei 18,18 Euro stabilisierte. Trotz dieses Rückgangs haben sich die Aktien seit Jahresbeginn um über 50 % erholt, nachdem sie zuvor unter Druck standen. Zum Zeitpunkt des Börsengangs im September 2020 lag der Kurs bei 58 Euro.

Die Anpassung der Prognose wurde durch anhaltenden Preisdruck und intensiven Wettbewerb im Markt für Freizeitfahrzeuge notwendig. Knaus Tabbert erwartet nun eine bereinigte EBITDA-Marge von 3,2 % bis 4,2 %, was deutlich unter den vorherigen Schätzungen von 5,0 % bis 5,5 % liegt. Analyst Rizk Maidi von Jefferies wies darauf hin, dass das neue Ziel etwa 25 % unter den Konsensschätzungen liegt.