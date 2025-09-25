Knaus Tabbert: Dramatischer Kurssturz nach Gewinnprognose-Senkung!
Die Aktien von Knaus Tabbert, einem führenden Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen, erlebten am Dienstag einen dramatischen Rückgang, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt hatte. Zunächst stiegen die Aktien im frühen Handel um etwa 1,5 % und erreichten ein Hoch, das seit November des Vorjahres nicht mehr gesehen wurde. Doch am Nachmittag fiel der Kurs um bis zu 14 %, bevor er sich auf ein Minus von 9,6 % bei 18,18 Euro stabilisierte. Trotz dieses Rückgangs haben sich die Aktien seit Jahresbeginn um über 50 % erholt, nachdem sie zuvor unter Druck standen. Zum Zeitpunkt des Börsengangs im September 2020 lag der Kurs bei 58 Euro.
Die Anpassung der Prognose wurde durch anhaltenden Preisdruck und intensiven Wettbewerb im Markt für Freizeitfahrzeuge notwendig. Knaus Tabbert erwartet nun eine bereinigte EBITDA-Marge von 3,2 % bis 4,2 %, was deutlich unter den vorherigen Schätzungen von 5,0 % bis 5,5 % liegt. Analyst Rizk Maidi von Jefferies wies darauf hin, dass das neue Ziel etwa 25 % unter den Konsensschätzungen liegt.
Der Vorstand des Unternehmens begründete die Anpassung mit einer positiven Auftragsentwicklung, die jedoch durch einen anhaltenden Angebotsüberhang und die Notwendigkeit verkaufsfördernder Maßnahmen belastet ist. Die Überproduktion der Vorjahre hat zu einem vorsichtigen Bestellverhalten im Handel geführt, was sich negativ auf die Produktion auswirkt.
Trotz der Herausforderungen gibt es Anzeichen für eine Markterholung. Die hohe Besucherzahl von 269.000 auf der Düsseldorfer CARAVAN SALON deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach Reisemobilen stabil bleibt. Analysten sehen die Notwendigkeit für strukturelle Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung als positiv an, um in einer möglichen Markterholung überproportionale Gewinnsteigerungen zu erzielen.
Insgesamt bleibt die Umsatzprognose von rund einer Milliarde Euro für 2025 unverändert, was auf eine spürbare Erholung des Auftragseingangs hindeutet. Analysten von Montega bewerten die Situation als herausfordernd, halten jedoch eine EBITDA-Marge von etwa 4,0 % für erreichbar und bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 28 Euro.
Die Knaus Tabbert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 15,99EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.
