    Pfizer plant milliardenschweren Zukauf: Einstieg in den Abnehm-Markt!

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Der US-Pharmakonzern Pfizer plant den milliardenschweren Zukauf der Biotechfirma Metsera, um in den lukrativen Markt für Abnehmmittel einzusteigen. Diese Übernahme, die mit bis zu 7,3 Milliarden US-Dollar bewertet wird, stellt die erste große Transaktion von Pfizer seit zwei Jahren dar. Pfizer bietet 47,50 US-Dollar in bar pro Metsera-Aktie sowie bis zu 22,50 US-Dollar bei Erreichen bestimmter Leistungsziele. Der Verwaltungsrat beider Unternehmen hat dem Deal bereits einstimmig zugestimmt, doch die endgültige Genehmigung steht noch aus, da die zuständigen Behörden und die Metsera-Aktionäre dem Vorhaben zustimmen müssen. Der Abschluss der Übernahme ist für das vierte Quartal 2025 geplant.

    Pfizer-Chef Albert Bourla betont, dass die Übernahme im Einklang mit der Unternehmensstrategie steht, Investitionen auf vielversprechende Möglichkeiten zu konzentrieren. Diese Strategie ist besonders wichtig, da Pfizer in diesem Jahr mit einem eigenen Medikament zur Gewichtsreduktion in klinischen Studien gescheitert ist. Der Einstieg in den Markt für Abnehmmittel könnte Pfizer helfen, seine Marktposition zu stärken und neue Einnahmequellen zu erschließen.

    Die Übernahme von Metsera könnte für Pfizer von großer Bedeutung sein, da der Markt für Gewichtsreduktion in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Analysten sehen in Metsera einen führenden Entwickler von Medikamenten gegen Fettleibigkeit, was das Unternehmen zu einem attraktiven Ziel für Pfizer macht. Der Aktienkurs von Pfizer hat seit dem Höhepunkt während der Covid-19-Pandemie, als das Unternehmen einen erfolgreichen Impfstoff entwickelte, erheblich nachgelassen. Derzeit liegt der Kurs bei etwa 24 US-Dollar, was den Marktwert des Unternehmens auf rund 136 Milliarden US-Dollar reduziert.

    Die Übernahme wird von verschiedenen Analysten unterschiedlich bewertet. Einige sehen darin eine Möglichkeit für Pfizer, sich in einem wachsenden Markt zu positionieren, während andere skeptisch sind und auf die gescheiterten eigenen Entwicklungen hinweisen. Pfizer hat für dieses Jahr bereits 15 Milliarden US-Dollar für Übernahmen eingeplant, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen möglicherweise weitere Zukäufe in Betracht zieht.

    Insgesamt zeigt der geplante Zukauf von Metsera, dass Pfizer aktiv nach Wegen sucht, um seine Marktstellung zu verbessern und neue Wachstumschancen zu erschließen, insbesondere in einem Bereich, der in der Gesundheitsbranche zunehmend an Bedeutung gewinnt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



