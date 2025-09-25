    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    Mercedes-Benz: Kursziel gesenkt – Umstrukturierung und neue Strategien!

    Foto: Matthias Balk - dpa

    Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Aktien von Mercedes-Benz von 63 auf 55 Euro gesenkt und die Bewertung von "Outperform" auf "Sector Perform" herabgestuft. Analyst Tom Narayan begründete diese Neubewertung mit zunehmenden Zollrisiken und einer schwächeren Marktentwicklung in China. Diese Faktoren könnten Druck auf die Barmittelzuflüsse bis 2027 ausüben, was den Spielraum für Aktienrückkäufe einschränken dürfte. Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen sieht Narayan die langfristigen Perspektiven für Mercedes-Benz jedoch positiv.

    Parallel zu dieser Markteinschätzung kündigte Mercedes-Benz eine Umstrukturierung im Vorstand an. Michael Schiebe, derzeitiger Chef der Tochtergesellschaft AMG, wird zum 1. Dezember 2025 den Posten des Produktionsvorstands übernehmen. Der bisherige Produktionsvorstand Jörg Burzer wird das Ressort Entwicklung und Einkauf sowie die Rolle des Chief Technology Officer (CTO) übernehmen, nachdem Markus Schäfer nach über 30 Jahren bei Mercedes-Benz in den Ruhestand geht. Der Aufsichtsrat verfolgt mit diesen Veränderungen eine Strategie, die Erfahrung und Kontinuität im Management mit frischen Impulsen und einer gezielten Verjüngung des Gremiums kombiniert.

    Aufsichtsratschef Martin Brudermüller lobte die Beförderungen von Burzer und Schiebe als entscheidend für den zukünftigen Erfolg der Mercedes-Benz Group. Er würdigte zudem die Verdienste von Markus Schäfer, der intern und extern großen Respekt genießt. Diese Umstrukturierung folgt einem größeren Umbau des Vorstands, der erst im Dezember des vergangenen Jahres beschlossen wurde.

    Zusätzlich reagiert Mercedes-Benz auf das Feedback seiner Kunden, indem das Unternehmen plant, mehr physische Bedienelemente in neuen Fahrzeugmodellen einzuführen. Dies betrifft auch die neuen Elektroautos, die mit einem großen MBUX-Bildschirm ausgestattet sind, jedoch ebenfalls Tasten, Schalter und Drehregler zurückbringen.

    In Anbetracht der aktuellen Marktentwicklungen und der internen Umstrukturierungen könnte es für Anleger sinnvoll sein, bei Kursen unter 50 Euro kleine Tranchen der Mercedes-Benz-Aktien zu kaufen, mit einem Kursziel von 62 Euro. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich der Dividende, da einige Analysten einen Personalabbau als notwendig erachten, um die Kosten zu senken.



    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 52,51EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.



