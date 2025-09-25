Jimmy Kimmel kämpft für Meinungsfreiheit: Rückkehr mit scharfer Kritik an Trump!

Die vorübergehende Absetzung der Show war eine Reaktion auf Kimmels Kommentare zu einem tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. Kimmel hatte angedeutet, dass die "Make America Great Again"-Bewegung versuche, politisches Kapital aus dem Vorfall zu schlagen. Die Walt Disney Company, zu der ABC gehört, hatte die Show ausgesetzt, um die angespannte Situation im Land nicht weiter zu verschärfen. Nach intensiven Gesprächen mit Kimmel wurde jedoch entschieden, die Show wieder auf Sendung zu bringen.

Jimmy Kimmel, der US-Moderator und Satiriker, ist mit seiner Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" zurückgekehrt und hat in seiner ersten Sendung nach einer vorübergehenden Absetzung einen eindringlichen Appell für die Meinungsfreiheit abgegeben. Kimmel betonte, dass die Freiheit, eine solche Show zu produzieren, in den USA von entscheidender Bedeutung sei. In seiner Rückkehr sendete er mehrere kritische Botschaften an US-Präsident Donald Trump, den er als humorlos darstellte. Kimmel erklärte, dass es unamerikanisch sei, einen Komiker zum Schweigen bringen zu wollen, nur weil der Präsident ihn nicht mag.

Trump feierte die Absetzung der Show als "gute Nachrichten für Amerika" und äußerte auf seiner Plattform Truth Social, dass er die Rückkehr Kimmels nicht gutheiße. Kimmel konterte, dass Trump keine Kritik ertragen könne und Menschen für seine eigenen Interessen ruinieren würde. Er wies darauf hin, dass Trump auch gegen die freie Presse vorgehe, indem er Journalisten verklage und unter Druck setze.

Kimmel erwähnte auch, dass er von einem deutschen Kollegen, Stefan Raab, eine Jobofferte erhalten habe, was er als Zeichen für die zunehmende Autorität in den USA interpretierte. In seiner Sendung kritisierte Kimmel die Entscheidung einiger lokaler Fernsehsender, seine Show nicht auszustrahlen, und bezeichnete dies als unlegal und unamerikanisch.

Die Debatte um Kimmels Rückkehr hat eine breitere Diskussion über Meinungs- und Pressefreiheit in den USA angestoßen. Kritiker befürchten, dass die Regierung zunehmend versucht, die Medien zu kontrollieren. Kimmels Rückkehr in die Late-Night-Show wird von vielen als ein Zeichen des Widerstands gegen diese Tendenzen gesehen.

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 113,4EUR auf NYSE (25. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.