Commerzbank startet 1 Mrd. Euro Aktienrückkauf – Aktionäre profitieren!

Bettina Orlopp, die Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, betonte, dass die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre ein zentraler Bestandteil der Strategie zur Wertsteigerung sei. Sie erklärte, dass die Aktionäre durch die Rückkäufe direkt am Erfolg der Bank partizipieren können. Finanzvorstand Carsten Schmitt ergänzte, dass die Commerzbank plant, die Kapitalrückgabe bis 2028 kontinuierlich zu erhöhen, um den Investoren eine attraktive Rendite zu bieten.

Die Commerzbank Aktiengesellschaft hat am 24. September 2025 den Start eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro bekannt gegeben. Der Rückkauf soll am 25. September beginnen und bis spätestens 10. Februar 2026 abgeschlossen sein. Die Entscheidung wurde nach Genehmigung durch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Finanzagentur getroffen und stellt den fünften Rückkauf seit 2023 dar. Die zurückgekauften Aktien sollen zu einem späteren Zeitpunkt eingezogen werden.

Zusätzlich zum Hauptprogramm wird die Commerzbank auch eigene Aktien im Wert von bis zu 15,5 Millionen Euro für ein geplantes Mitarbeiteraktienprogramm zurückkaufen. Dieses Programm soll voraussichtlich im Herbst 2025 starten. Der Rückkauf erfolgt über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie über andere multilaterale Handelssysteme.

Die Commerzbank verfolgt mit diesen Maßnahmen das Ziel, das Grundkapital zu verringern und gleichzeitig den Aktionären eine direkte Rückgabe von Gewinnen zu ermöglichen. Für das Geschäftsjahr 2025 strebt die Bank an, 100 % des Nettoergebnisses vor Restrukturierungsaufwendungen und nach Abzug von AT-1-Kuponzahlungen an die Aktionäre zurückzugeben.

Die Bank wird den Fortschritt des Rückkaufs wöchentlich auf ihrer Internetseite veröffentlichen, um Transparenz zu gewährleisten. Die Commerzbank ist eine der führenden Universalbanken in Deutschland und bietet ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen für Firmenkunden sowie Privat- und Unternehmerkunden an. Mit einer Präsenz in über 40 Ländern spielt die Bank eine zentrale Rolle im deutschen Mittelstand und im internationalen Geschäft.

Insgesamt zeigt der Aktienrückkauf der Commerzbank das Engagement der Bank, ihre Aktionäre aktiv an ihrem wirtschaftlichen Erfolg teilhaben zu lassen und die Kapitalstruktur zu optimieren.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 32,39EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.