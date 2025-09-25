Scout24 SE: Stimmrechtsänderungen und Aktienrückkaufprogramm im Fokus!

Die Mitteilung informiert über den Erwerb und die Veräußertung von Aktien mit Stimmrechten, sowie über die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Mitteilungspflichtige, Amundi S.A. mit Sitz in Paris, Frankreich, hat am 19. September 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von Amundi beträgt nun 2,86%, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung von 3,05% darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beläuft sich auf 75 Millionen.

Am 24. September 2025 veröffentlichte die Scout24 SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung wurde durch die EQS Group übermittelt und betrifft die Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens. Scout24 SE hat ihren Sitz in Berlin und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 5493007EIKM2ENQS7U66 registriert.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass Amundi 2.145.390 Stimmrechte direkt zugerechnet werden, was 2,86% entspricht. Darüber hinaus wurden keine weiteren Instrumente oder Stimmrechte aus anderen Quellen angegeben. Die Mitteilung stellt klar, dass Amundi S.A. weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an Scout24 halten.

Zusätzlich wurde am 22. September 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Informationen über ein Aktienrückkaufprogramm von Scout24 SE enthält. Im Zeitraum vom 15. bis 19. September 2025 wurden insgesamt 63.848 Aktien zurückgekauft. Der Rückkauf erfolgte über verschiedene Handelsplattformen, wobei die Stückzahlen und gewichteten Durchschnittskurse für jeden Tag detailliert aufgeführt sind. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufprogramms am 7. April 2025 427.203 Aktien zurückgekauft.

Diese Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen für börsennotierte Unternehmen und dienen der Transparenz gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit. Scout24 SE hat sich verpflichtet, alle relevanten Informationen zeitnah und umfassend zu kommunizieren, um das Vertrauen der Anleger zu stärken und die Marktintegrität zu wahren.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 103,5EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.