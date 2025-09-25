KWS SAAT: Dividende steigt auf 1,25 Euro – Stabilität trotz Herausforderungen!

Die KWS-Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2024/2025 trotz herausfordernder Bedingungen auf den Agrarmärkten eine stabile Umsatzentwicklung verzeichnen. Der Umsatz blieb mit 1,68 Milliarden Euro nahezu konstant, während das EBITDA um 13,4 % auf 350,5 Millionen Euro zurückging. Das Ergebnis je Aktie fiel auf 4,24 Euro, was einem Rückgang von 24 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Nettoverschuldung wurde signifikant auf 61,6 Millionen Euro reduziert, was einer Verbesserung der finanziellen Stabilität des Unternehmens entspricht.

KWS SAAT SE & Co. KGaA hat am 24. September 2025 eine neue Dividendenpolitik beschlossen und schlägt für das Geschäftsjahr 2024/2025 eine Erhöhung der Dividende auf 1,25 Euro je Aktie vor, im Vergleich zu 1,00 Euro im Vorjahr. Diese Entscheidung reflektiert eine angepasste Ausschüttungsquote von 25 bis 30 % des bereinigten Ergebnisses nach Steuern, die zuvor bei 20 bis 25 % lag. Der Vorstand und der Aufsichtsrat betonen die Bedeutung einer langfristigen Kontinuität in der Dividendenentwicklung.

KWS hat strategische Prioritäten für die kommenden Jahre festgelegt, die sich auf die Stärkung der Marktführerschaft in etablierten Feldfrüchten, die Intensivierung der Aktivitäten im Gemüsesaatgut und die Förderung von Innovationen in der Pflanzenzüchtung konzentrieren. Für den Zeitraum 2025-2028 strebt das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 3 bis 5 % pro Jahr sowie eine EBITDA-Marge von 19 bis 21 % an.

Die Hauptversammlung am 3. Dezember 2025 wird über den Vorschlag zur Dividende entscheiden. KWS plant, den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024/2025 am 25. September 2025 zu veröffentlichen. Der positive Sondereffekt aus dem Verkauf des südamerikanischen Maisgeschäfts in Höhe von 96,4 Millionen Euro hat ebenfalls zur Stabilität der Finanzen beigetragen.

Insgesamt zeigt KWS eine robuste Geschäftsentwicklung und eine klare Ausrichtung auf profitables Wachstum, trotz der Herausforderungen im Agrarsektor. Die Erhöhung der Dividende und die neue Dividendenpolitik unterstreichen das Engagement des Unternehmens, seine Aktionäre am langfristigen Erfolg zu beteiligen.

