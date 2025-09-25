US-Geschäft von TikTok: Neuer Algorithmus soll Sicherheitsbedenken ausräumen!

Die Sorgen über mögliche Sicherheitsrisiken führten im vergangenen Jahr zur Verabschiedung eines US-Gesetzes, das den Betrieb von TikTok unter der aktuellen Eigentümerschaft in den USA untersagt. Ex-Präsident Donald Trump hatte die Umsetzung des Gesetzes mehrfach ausgesetzt und versuchte, einen Verkauf des US-Geschäfts zu arrangieren. Nach einem Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping gab Trump bekannt, dass China dem Deal zugestimmt habe, während aus Peking weniger klare Signale kamen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, äußerte, dass eine Vereinbarung in den kommenden Tagen unterzeichnet werden solle.

Die Abspaltung des US-Geschäfts von TikTok nimmt konkrete Formen an. Im Rahmen dieser Maßnahme soll die Software, die die Videoinhalte für Nutzer auswählt, in den USA neu entwickelt werden. Die Grundlage dafür wird jedoch der bestehende Algorithmus des chinesischen Mutterkonzerns ByteDance sein, der den US-Behörden zur Verfügung gestellt wird. Dies geschieht, um Bedenken auszuräumen, dass die chinesische Regierung Einfluss auf den Algorithmus nehmen und somit die öffentliche Meinung in den USA manipulieren könnte. TikTok und ByteDance haben solche Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Allerdings könnte es noch einige Zeit dauern, bis alle Details des Deals finalisiert sind. Trump plant, die Frist für TikTok um weitere 120 Tage zu verlängern, wobei die letzte Frist bis zum 16. Dezember reicht. Der Präsidentenerlass, den Trump unterzeichnen möchte, soll lediglich die Eckpunkte des Deals festhalten, die den US-Sicherheitsinteressen entsprechen.

Für den Betrieb von TikTok in den USA wird ein neues Unternehmen gegründet, das zu etwa 80 Prozent in amerikanischem Besitz sein soll. Zu den neuen Eigentümern zählen der Softwarekonzern Oracle und die Finanzfirma Silver Lake, während ByteDance unter 20 Prozent halten soll. Die genaue Verteilung der Anteile und der Kaufpreis sind noch nicht festgelegt. Oracle wird eine zentrale Rolle spielen, indem es für die Speicherung und Sicherheit der Nutzerdaten verantwortlich ist und den Nachbau des Algorithmus überwacht.

Die US-Regierung wird keine Anteile an dem neuen Unternehmen halten und auch kein Mitglied in den Verwaltungsrat entsenden. Die Abspaltung des US-Geschäfts soll keine Auswirkungen auf Nutzer außerhalb der USA haben, und amerikanische Nutzer werden weiterhin Inhalte aus dem Rest der Welt sehen können.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 308,5USD auf NYSE (25. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.