    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Geschäft von TikTok: Neuer Algorithmus soll Sicherheitsbedenken ausräumen!

    US-Geschäft von TikTok: Neuer Algorithmus soll Sicherheitsbedenken ausräumen!
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Die Abspaltung des US-Geschäfts von TikTok nimmt konkrete Formen an. Im Rahmen dieser Maßnahme soll die Software, die die Videoinhalte für Nutzer auswählt, in den USA neu entwickelt werden. Die Grundlage dafür wird jedoch der bestehende Algorithmus des chinesischen Mutterkonzerns ByteDance sein, der den US-Behörden zur Verfügung gestellt wird. Dies geschieht, um Bedenken auszuräumen, dass die chinesische Regierung Einfluss auf den Algorithmus nehmen und somit die öffentliche Meinung in den USA manipulieren könnte. TikTok und ByteDance haben solche Vorwürfe stets zurückgewiesen.

    Die Sorgen über mögliche Sicherheitsrisiken führten im vergangenen Jahr zur Verabschiedung eines US-Gesetzes, das den Betrieb von TikTok unter der aktuellen Eigentümerschaft in den USA untersagt. Ex-Präsident Donald Trump hatte die Umsetzung des Gesetzes mehrfach ausgesetzt und versuchte, einen Verkauf des US-Geschäfts zu arrangieren. Nach einem Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping gab Trump bekannt, dass China dem Deal zugestimmt habe, während aus Peking weniger klare Signale kamen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, äußerte, dass eine Vereinbarung in den kommenden Tagen unterzeichnet werden solle.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation!
    Long
    284,37€
    Basispreis
    2,30
    Ask
    × 12,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    326,95€
    Basispreis
    1,86
    Ask
    × 12,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allerdings könnte es noch einige Zeit dauern, bis alle Details des Deals finalisiert sind. Trump plant, die Frist für TikTok um weitere 120 Tage zu verlängern, wobei die letzte Frist bis zum 16. Dezember reicht. Der Präsidentenerlass, den Trump unterzeichnen möchte, soll lediglich die Eckpunkte des Deals festhalten, die den US-Sicherheitsinteressen entsprechen.

    Für den Betrieb von TikTok in den USA wird ein neues Unternehmen gegründet, das zu etwa 80 Prozent in amerikanischem Besitz sein soll. Zu den neuen Eigentümern zählen der Softwarekonzern Oracle und die Finanzfirma Silver Lake, während ByteDance unter 20 Prozent halten soll. Die genaue Verteilung der Anteile und der Kaufpreis sind noch nicht festgelegt. Oracle wird eine zentrale Rolle spielen, indem es für die Speicherung und Sicherheit der Nutzerdaten verantwortlich ist und den Nachbau des Algorithmus überwacht.

    Die US-Regierung wird keine Anteile an dem neuen Unternehmen halten und auch kein Mitglied in den Verwaltungsrat entsenden. Die Abspaltung des US-Geschäfts soll keine Auswirkungen auf Nutzer außerhalb der USA haben, und amerikanische Nutzer werden weiterhin Inhalte aus dem Rest der Welt sehen können.



    Oracle

    -1,71 %
    +0,40 %
    +29,96 %
    +47,22 %
    +86,21 %
    +376,68 %
    +425,13 %
    +760,66 %
    +110.064,29 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 308,5USD auf NYSE (25. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    US-Geschäft von TikTok: Neuer Algorithmus soll Sicherheitsbedenken ausräumen! Die Abspaltung des US-Geschäfts von TikTok nimmt konkrete Formen an. Im Rahmen dieser Maßnahme soll die Software, die die Videoinhalte für Nutzer auswählt, in den USA neu entwickelt werden. Die Grundlage dafür wird jedoch der bestehende Algorithmus …