UBS einigt sich im Steuerstreit mit Frankreich: 835 Millionen Euro Zahlung!

Der Streit hatte seinen Ursprung in der illegalen Kundenakquise der UBS, bei der die Bank reiche Franzosen dazu animierte, Schwarzgeldkonten in der Schweiz zu eröffnen. Im Dezember 2021 war die UBS vom Berufungsgericht in Paris zu einer Gesamtzahlung von über 1,8 Milliarden Euro verurteilt worden, was eine Einziehung von 1 Milliarde Euro, eine zivilrechtliche Schadenersatzzahlung von 800 Millionen Euro und eine Buße von 3,75 Millionen Euro umfasste. Die Bank legte gegen dieses Urteil Beschwerde ein und stellte Rückstellungen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro bereit.

Die Schweizer Großbank UBS hat sich im langwierigen Steuerstreit mit Frankreich auf eine Einigung geeinigt und wird insgesamt 835 Millionen Euro zahlen. Diese Summe setzt sich aus einer Strafzahlung von 730 Millionen Euro und 105 Millionen Euro Schadenersatz an den französischen Staat zusammen. Mit dieser Einigung wird ein 14 Jahre andauerndes Justizverfahren beendet, das sich um die grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten der UBS in Frankreich zwischen 2004 und 2012 drehte.

Im November 2023 entschied das oberste Gericht Frankreichs, das Verfahren zur Vorinstanz zurückzuverweisen, hielt jedoch an der grundsätzlichen Verurteilung der UBS fest. Dies betraf die Vorwürfe der rechtswidrigen Kundenanwerbung und schwerer Geldwäsche. Die neue Einigung wurde als Teil der Strategie der UBS dargestellt, solche Angelegenheiten im besten Interesse aller Stakeholder zu klären. Die Bank gab an, dass die gesamte Zahlung durch Rückstellungen abgedeckt sei.

Die Einigung wird von der UBS als positiver Schritt gewertet, um die rechtlichen Auseinandersetzungen mit den französischen Behörden zu beenden und sich auf zukünftige Geschäfte zu konzentrieren. Es bleibt jedoch unklar, wann der neue Prozess beginnen wird, da noch kein Datum für die Verhandlungen bekannt gegeben wurde. Die Bank zeigt sich optimistisch, dass diese Einigung die Beziehungen zu den französischen Aufsichtsbehörden verbessern könnte und sieht sie als wichtigen Schritt zur Beilegung von Altlasten.

