Future Fuels startet Uran-Exploration im Hornby Basin – Chancen für Anleger!

Die Explorationssaison 2025, die von September bis in den Spätherbst dauert, wird sich auf eine geophysikalische Gravitationsbodenuntersuchung konzentrieren. Diese Untersuchung wird in Zusammenarbeit mit Dahrouge Geological Consulting und EarthEx Geophysical Solutions durchgeführt und umfasst etwa 540 Messstationen auf einer Fläche von 12 Quadratkilometern. Ziel ist es, strukturelle Merkmale und Alterationssysteme zu identifizieren, die für Uran- und Kupfermineralisierungen von Bedeutung sind.

Future Fuels Inc. (ISIN: CA36118K1084 | WKN: A40TUW) hat die Genehmigungen erhalten, um mit den Explorationsaktivitäten im Hornby Basin, einem vielversprechenden Uranprojekt in Nunavut, Kanada, zu beginnen. Das Hornby-Projekt umfasst eine Fläche von 3.407 km² und beherbergt über 40 unerschlossene Uranvorkommen, darunter das historische Mountain Lake-System. Neben Hornby besitzt Future Fuels auch das Covette-Konzessionsgebiet in Quebec.

Die Nunavut Planning Commission hat bestätigt, dass das Arbeitsprogramm von der Prüfung durch das Nunavut Impact Review Board ausgenommen ist, da es keine kumulativen Umweltbedenken aufwirft. Future Fuels hat zudem einen Umwelt- und Wildtiermanagementplan implementiert, um die Auswirkungen auf lokale Tierarten zu minimieren und die Zusammenarbeit mit der Kitikmeot Inuit Association sowie der Gemeinde Kugluktuk fortzusetzen.

Für 2026 plant das Unternehmen seine erste Bohrkampagne im Hornby Basin, die bis zu 10.000 Meter Diamantkernbohrungen umfassen soll. Die Anträge für die Bohrgenehmigungen werden voraussichtlich im Herbst 2025 eingereicht. Die geplanten geophysikalischen und geologischen Untersuchungen sollen helfen, priorisierte Zielzonen zu definieren und die Explorationsziele weiter zu verfeinern.

Der Uranmarkt befindet sich in einer strukturellen Transformation, da die Nachfrage aufgrund der globalen Energiewende und der steigenden Nutzung von Kernenergie zur Deckung des Bedarfs an CO₂-freier Energie wächst. Technologiekonzerne wie Microsoft und Google setzen zunehmend auf nukleare Energieversorgung, was die Bedeutung von Projekten wie Hornby erhöht. Diese Entwicklungen könnten zu einer Neubewertung des Sektors führen, was für Investoren von Interesse ist.

Insgesamt positioniert sich Future Fuels Inc. als ein vielversprechender Akteur im Uransektor, insbesondere in einem Markt, der von geopolitischen und technologischen Veränderungen geprägt ist. Anleger könnten von den positiven Nachrichten und dem niedrigen Kursniveau profitieren, da das Unternehmen in den kommenden Jahren erhebliches Wachstumspotenzial aufweist.

Die Future Fuels Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 0,378EUR auf Tradegate (25. September 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.